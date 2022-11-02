Şehrin göbeğinde, kanlar içinde, çırılçıplak... Vegan aktivistlerden çok konuşulan protesto!

PETA protestocuları, Londra'daki Piccadilly Circus'ta Dünya Vegan Günü için düzenledikleri protesto ile ses getirdi. Alışveriş merkezinin önünde gerçekleşen gösteride ekip, paketlenmiş et gibi görünmek için soyunup sahte kan ve streç filmle kaplanmış ve çeşitli etiketler taşıyan paketlerin içine uzandılar.

DİKKAT ÇEKTİLER

Protestocuların kanlı paketler içinde yere serildiği çarpıcı görüntülerin, alışveriş yapanları hayvansal ürün tüketimin etik olduğuna inanmanın anlamsız olduğuna ve bunun yerine vegan ürünlere geçmeleri gerektiğine ikna etmesi amaçlandı.

Paylaşılan görüntülerde, ekibin dikkat çekmeyi başardığını gösterdi çünkü yoldan geçen birçok insanın oraya odaklandığı görülüyordu.

'TÜRCÜLÜĞE KARŞI'

PETA, web sitesinde yaptığı açıklamada, protestonun insan üstünlüğünü savunan bir dünya görüşü olan türcülüğe karşı olduğunu ve uzun süredir çok fazla sayıda canlının yoğun şekilde acı çektiği dört alana; laboratuvarlara, gıda, giyim ve eğlence sektörlerine odakladığını açıkladı.