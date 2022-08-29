Vegan eylemcilerin protestosunu şiş kebap yiyerek böldü! Eylemcileri çıldırttı

Twitter'da ‘ViralNewsNYC’ hesabı tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde hayvan haklarını savunan bir grup vegan protestocu bir araya gelerek eylem yapmaya başladı. Dünyaca ünlü markaların hayvan deneylerini protesto etmek için bir araya gelen grup ilginç bir tepkiyle karşılaştı. Ellerindeki pankartlar ve megafonlarla eylem yaptıkları sırada grubun karşısına bir geçen bir vatandaş şiş kebap yemeye başladı.

PROTESTOCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

İsmi açıklanmayan adamın elinde şiş kebapla yaklaştığı protestocular adeta sinirden çılgına döndü. Tepki gösteren bir aktivist “Et yiyiyorsun. Ellerinde kan var. Bu seni iyi hissettiriyor mu?” diyerek adama bağırmaya başladı.

Gruba herhangi bir cevap vermeden sakin bir tavırla elindeki kebabı yemeye devam eden adam kısa bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.



