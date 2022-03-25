Vegan OnlyFans fenomeni, süt ve süt ürünlerini mahkemenin önünde üstsüz protesto etti

Ünlü bir Avustralyalı vegan aktivist ve OnlyFans yıldızı, geçtiğimiz haftalarda bir inek kostümünün içinde gerçekleştirdiği eylem nedeniyle mahkeme karşısına çıkmıştı.

Davasının ardından adliyenin önünde üzerini çıkartan Peterson yeni bir eyleme imza attı. Göğüs uçlarını bir bantla kapatan Peterson, vücuduna “Süt ürünleri tecavüzdür” yazdı.

HOPARLÖRDEN AĞLAYAN İNEK SESLERİ YÜKSELDİ

Bir hoparlörden ağlayan ineklerin sesi duyulurken basına yaptığı açıklamada, "Ben sadece süt endüstrisinde olup bitenler hakkındaki gerçeği konuşmaya çalışıyorum, lütfen çığlıklarını duyun" dedi. Hopörlerden yükselen sesin süt endüstrisindeki annelerin bebekleri için ağladığı anlarda çekildiğini söyledi. Peterson'ın yanında yine üstsüz olan ve ' hayvanları yemek için öldürmek ahlaksızlıktır' yazan bir pankart tutan başka bir kadın aktivist vardı.



