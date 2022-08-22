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Vegan aktivist Tash Peterson, dünyaca ünlü deri markasını tanga ve kanla bastı! Protestosu ses getirdi

22.08.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan hayvan haklarına yönelik paylaşımları ve vegan beslenmeyi teşvik etmek için yaptığı protestolarla adından söz ettirmeyi başaran Tash Peterson’un hedefinde bu kez dünyaca ünlü bir deri markası vardı. Vegan aktivist, elindeki kana benzeyen sıvıyı mağazanın zeminine dökerken protestosu turistleri ve alışveriş yapanları korkuttu ve sonunda dükkandan ayrılması istendi.

Vegan aktivist Tash Peterson, dünyaca ünlü deri markasını tanga ve kanla bastı! Protestosu ses getirdi

Ünlü hayvan hakları aktivisti Tash Peterson, "en güçlü protestosunun" yıldönümünü başka bir ses getiren eylemle kutlamak için dünyaca ünlü bir deri markasının mağazasını seçti. 28 yaşındaki fenomen isim mağazaya tanga ve elindeki bir şişe kanla girdi. Tüm vücudunu kana benzeyen bir sıvıyla kaplayan genç kadının eylemi çevresindekileri korkuttu.

ELİNDEKİ ŞİŞEYİ DÖKTÜ

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Sosyal medya fenomeni hayvanlara uygulanan işkenceyi protesto etmek için yaptığı müstehcen gösterileriyle uluslararası basında kendisine geniş yer bulmayı başarmıştı. Son olarak Avustralya'nın Melbourne kentindeki lüks Fransız moda evine yürüyerek yeni dikkatleri üzerine çekti. Mağazanın üst katına çıkan Peterson, elindeki şişedeki kana benzeyen sıvıyı dükkanın zeminine boşalttı. Aynı zamanda yanından getirdiği kasetten acı içinde ölmek üzere olan hayvanların çıkarttığı sesleri dinletti.

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GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÇIKARTILDI

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Peterson protestosuna, “İnekleri, koyunları, keçileri, timsahları, yılanları, tilkileri, vizonları, ördekleri ve kazları öldürüyor. Yavru kuzuları öldürüyorlar ve derilerini deri ceketlere dönüştürüyorlar. Modanın ellerinde kan var ve vegan değilseniz sizin de öyle. Kürk, deri, yün, kuş tüyü, pul ve ipek endüstrileri hayvanları taciz ediyor, işkence ediyor ve öldürüyor.” sözleriyle devam etti.

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Alışveriş yapan kişilerin uzaktan izlemeyi tercih ettiği Peterson son olarak ise, “"Giyim modası adına son nefeslerine kadar hayatları için savaşıyorlar. Buna bizim katkıda bulunmamıza gerek yok. Vegan değilseniz, hayvan istismarcısısınız." sözleriyle protestosunu bitirdi. Vegan aktivist güvenlik güçleri tarafından mağazadan çıkartıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya vegan
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