Şehrin gürültüsünden bıkanlar için dünyanın en sessiz yerleri...

Topluma ayak uydurmak, şehir yaşamıyla iç içe olmayı da bizler için beraberinde getirdi. Birlikte yaşamanın da getirisi olan ses ve bunun beraberinde gelen ses kirliliği günümüzde karşılaşılan önemli sorunlardan. Sürekli işleyen bir trafik anında gözlerinizi kapattığınızda maalesef ki sesleri ayırt edemeyecek noktadayız. Özellikle büyük şehirlerde... Sizler için sesten çok uzak, kendinizi kanınızın akışına kadar dinleyebileceğiniz yerleri derledik.

NECEF ÇÖLÜ

İsrail, Mısır ve Ürdün toprakları arasında yer alan Necef Çölü dünyanın en sessiz noktalarından. Necef isminin İbranice "kuru" demek olduğunu size söyleyelim. Buranın ziyaretçileri sessizlikten dolayı kendi kulaklarının çınlamasını duyduklarını söylüyor.

ORFIELD LABORATUVARI

Microsoft tarafından tasarlanan bir "yankısız oda", Guinnes Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en sessiz yeri olarak kayıtlara geçmiş. Odadaki ses -23 dBA olarak ölçülmüş. Microsoft odayı fiziksel sessizlik limitinin oldukça altında tasarlamış. Bu odanın yapılma nedeni ise geleceğin yeni teknolojilerinin bu ortamda tasarlanması. Odaya giren bir gazeteci odanın "baskıcı bir sessizliği" olduğunu söylemiş.