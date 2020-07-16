Şehrin gürültüsünden bıkanlar için dünyanın en sessiz yerleri...

Topluma ayak uydurmak, şehir yaşamıyla iç içe olmayı da bizler için beraberinde getirdi. Birlikte yaşamanın da getirisi olan ses ve bunun beraberinde gelen ses kirliliği günümüzde karşılaşılan önemli sorunlardan. Sürekli işleyen bir trafik anında gözlerinizi kapattığınızda maalesef ki sesleri ayırt edemeyecek noktadayız. Özellikle büyük şehirlerde... Sizler için sesten çok uzak, kendinizi kanınızın akışına kadar dinleyebileceğiniz yerleri derledik.
İsrail, Mısır ve Ürdün toprakları arasında yer alan Necef Çölü dünyanın en sessiz noktalarından. Necef isminin İbranice "kuru" demek olduğunu size söyleyelim. Buranın ziyaretçileri sessizlikten dolayı kendi kulaklarının çınlamasını duyduklarını söylüyor.
Microsoft tarafından tasarlanan bir "yankısız oda", Guinnes Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en sessiz yeri olarak kayıtlara geçmiş. Odadaki ses -23 dBA olarak ölçülmüş. Microsoft odayı fiziksel sessizlik limitinin oldukça altında tasarlamış. Bu odanın yapılma nedeni ise geleceğin yeni teknolojilerinin bu ortamda tasarlanması. Odaya giren bir gazeteci odanın "baskıcı bir sessizliği" olduğunu söylemiş.
ADB'de Washington'ın batısında Olympic Yarımadası'nda bulunuyor. Bir ulusal park içinde yer alan bu yağmur ormanı için Gondon Hempton 11 yıl önce "Bir parça sessizlik" isimli bu proje başlatmış. Projedeki parça, yağmur ormanından alınan kırmızı bir taşla temsil edilmiş. Bölge bol yağışlı ve nemli, ayrıca yosun kaplı. İçine gidemiyoruz ancak üzerinden geçelim derseniz, bu bölge üzerinden hava yolu şirketlerinin geçmemesi için bir anlaşma mevcut.
Şehir gürültüsünden kaçmanız için oldukça sessiz olan bu alan Rusya'nın çetin ikliminde en doğu bölgelerinde yer alıyor. "Ölüm vadisi" olarak bilinen Kronotsky Doğa Koruma Alanı'ndan vadideki hidrojen sülfür, karbon ve disülfür oranının oldukça yüksek olmasından dolayı kimsenin çıkamadığı söyleniyor. Yani fiziksel şartları bakımından bir medeniyet göstergesine sahip olmadığından pek gidip de kafamı dinleyeyimlik bir yer değil.
Hawaii'deki takımadaları içinde ikinci büyük ada olan Maui adasına gitmek isterseniz sizi karşılayacak olan krater çevresinde ses en fazla 10 dBA ölçülmüş. Haleakala Ulusal Parkı içinde bulunan 3 bin metrekarelik bir yanardağ etrafında kurulu olan bu ada dünyanın en sessiz noktalarından biri.
Alaska'da bulunan, ancak yürüyerek ulaşılabilecek bir bölge burası. Yılda en fazla 1500 kişinin ziyaret ettiği bu yerde pek çok canlı çeşidi yaşıyor. Tundra iklimine adapte olan pek çok canlıya ev sahipliği yapan bu bölge, aslında düşündüğünüz kadar da ıssız değil.
Okuyucu Yorumları 0 yorum