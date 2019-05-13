Şehzadeler şehri Amasya ziyaretçilerini eski Ramazan gelenekleriyle karşılıyor

Ramazanın birkaç gününü geçirmek için Amasya'ya gelenler, kentin doğal ve tarihi yerlerini gezerek iftar saatini bekliyor.

Amasya'da ramazan boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 155 yıllık geleneği devam ettiriyor.

MÜZELER ŞEHRİ AMASYA

Kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken Amasya Müzesi, Amasya'nın 8 bin 500 yıllık tarihine tanıklık etme, Şehzadeler Müzesinde bal mumundan padişah ve şehzadelerin heykellerini görme ve Osmanlı saray hayatı hakkında bilgi edinme imkanı sunuyor.

Şehre gelenler, Harşena Dağı'ndaki Kral Kaya Mezarları ve Kızlar Sarayı'nı ziyaret etme imkanı buluyor.

Efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in yaşadığı topraklar olarak da bilinen Amasya'da belediye tarafından "Ferhat su kanalları"nın olduğu bölgeye yaptırılan, içinde onların maket ve heykellerinin yer aldığı "Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi", nostaljik vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin tercihleri arasında yer alıyor.

Ziyaretçiler, Halifet Gazi, Halkalı Evliya, Hamdullah Efendi, Kadılar ve Kurtboğan Türbesi, Torumtay ve Şirvanlı İsmail Türbesi gibi dini mekanları da ziyaret etme fırsatına sahip oluyor.