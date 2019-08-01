Seine Nehri üzerindeki aşk kilitleri

Fransa'nın başkenti Paris dünyanın en çok turist çeken ilk üç kenti arasında yer alıyor. Paris'in en çok ziyaret edilen yerlerinin başında Eyfel Kulesi geliyor. Son yıllarda Seine nehri üzerindeki Arceveche köprüsünün Quartier Latin ayağının üzerindeki mütevazı demir korkuluklar da turistlerin gözde yerleri arasına girmeyi başarmış bir yer. Burayı farklı kılan korkuluklar üzerinde aşıklar tarafından asılan kilitler. Aşıkların kilit asıp anahtarını Seine nehreni attığı korkuluk özellikle genç çiftlerin ilgisini çekiyor.
Nikah masasından doğruca Arceveche köprüsüne gelen yeni çiftler olduğu gibi, korkuluklara daha önce kilit takan aşıklar da zaman zaman burayı ziyaret ediyor. Kilitlerin üzerine aşıkların isimleri yer alıyor.
Köprüdeki bu meydanı ziyaret edenler arasında ünlüler de bulunuyor. Kısa bir süre önce, TV yıldızı Kourtney Kardashian ile erkek arkadaşı ve çocuğu burayı ziyaret etmiş.
Daha önce buraya kilit asanların Paris'i tekrar ziyaret ettiklerinde astıkları kilidin yerinde olup olmadığını kontrol ettiklerini söyleyen esnaflar, Arceveche köprüsünün bu yüzden "Güzel Sanatlar Köprüsü" olarak adlandırıldığını söylüyor.
Bu uğrak meydanının çevresinde asma kilit satanlar olduğu gibi böyle bir yer olduğunu Paris'e gelmeden önce bilenler geldikleri yerde özel olarak satın aldıkları asma kilitlerin üzerine isimlerini kazıtıp aşk sembolü kalp işareti çizdirenlerin olduğu da söyleniyor. Köprünün bakımı Paris Belediyesi tarafından yapıldığı için, belediye yetkilileri zaman zaman asılan kilitlerin ağırlığı köprü korkuluklarına zarar verip vermeyeceği tartışmasına bile girildiği söyleniyor.
AŞK KİLİTLERİ NEREDEN GELİYOR?
Hikayeye göre Nada adındaki bir öğretmen Sırp askeri Relja’ya aşık olur. Bu iki aşık hep Pont de Arts köprüsünde buluşurlarmış. Relja savaş için Yunanistan’a gider ve orada başka bir kızı sevmeye başlar. Bunu duyan Nada aşkından ölür. Sonrasında da aşık çiftler hep bu iki çiftin buluştuğu köprüye gelir sevdiklerinin adını yazdıkları kilitleri köprüye takmaya başlamışlar. (AA)
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