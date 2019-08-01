Seine Nehri üzerindeki aşk kilitleri

Fransa'nın başkenti Paris dünyanın en çok turist çeken ilk üç kenti arasında yer alıyor. Paris'in en çok ziyaret edilen yerlerinin başında Eyfel Kulesi geliyor. Son yıllarda Seine nehri üzerindeki Arceveche köprüsünün Quartier Latin ayağının üzerindeki mütevazı demir korkuluklar da turistlerin gözde yerleri arasına girmeyi başarmış bir yer. Burayı farklı kılan korkuluklar üzerinde aşıklar tarafından asılan kilitler. Aşıkların kilit asıp anahtarını Seine nehreni attığı korkuluk özellikle genç çiftlerin ilgisini çekiyor.

Nikah masasından doğruca Arceveche köprüsüne gelen yeni çiftler olduğu gibi, korkuluklara daha önce kilit takan aşıklar da zaman zaman burayı ziyaret ediyor. Kilitlerin üzerine aşıkların isimleri yer alıyor.

Köprüdeki bu meydanı ziyaret edenler arasında ünlüler de bulunuyor. Kısa bir süre önce, TV yıldızı Kourtney Kardashian ile erkek arkadaşı ve çocuğu burayı ziyaret etmiş.

Daha önce buraya kilit asanların Paris'i tekrar ziyaret ettiklerinde astıkları kilidin yerinde olup olmadığını kontrol ettiklerini söyleyen esnaflar, Arceveche köprüsünün bu yüzden "Güzel Sanatlar Köprüsü" olarak adlandırıldığını söylüyor.