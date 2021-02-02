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Şeker hamurundan kuş figürü nasıl yapılır?

Betül Songur Betül Songur 02.02.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Pasta yapımını keyifli hale getiren pasta süslemeleri, şeker hamurunun kullanımı ile sınırsız bir yaratıcılığa kapı aralıyor. Her çeşit görseli tasarlamayı mümkün hale getiren şeker hamuru kullanıldığında en çok tercih edilen figürler arasında kuş figürü yer alıyor. Farklı konseptlere uyum sağlayan kuş figürü şeker hamuru ile nasıl yapılıyor? İşte videolu anlatımıyla adım adım şeker hamurundan kuş figürü yapımı...

Şeker hamuru kullanarak pastalarınızı keklerinizi ya da aklınıza gelen tüm hamur işlerinizi istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Pastanedeki süslemeleri aratmayacak bir konsept yaratmak için yapmanız gerekense çok basit. İşte sizin de evde kolayca uygulayabileceğiniz şeker hamurundan kuş figürü yapımı:

ŞEKER HAMURUNDA KUŞ FİGÜRÜ NASIL YAPILIR?

Şeker hamurundan kuş figürü yapmak için, istediğimiz renk şeker hamurundan bir parça koparılır. Ortalama bir cupcake için konulması gereken figürün ağırlığı 30 gram civarı olacaktır.

Hamuru elimizde biraz yumuşattıktan sonra avuç içimizle yuvarlamaya başlıyoruz. Pürüzsüz bir yüzey elde edene kadar yuvarlayacağız. Pürüzsüz olduğuna emin olduktan sonra avuç içlerini kullanarak bir tarafını hafif inceltiyorum. Ardından inceltilen kısmı yukarı doğru kaldırıyorum. Bu kısım kuyruk kısmıdır.

KANATLAR İÇİN FARKLI RENK KULLANIN

Kanatlarının yapımı için farklı renkte bir şeker hamuru koparılır. Bu hamur yumuşatılır. Hamurun zemine yapışmaması için mısır nişastası dökülür. Ardından oklava yardımıyla hamurumuzu açıyoruz. Açtıktan sonra eğer kalıp kullanmak isterseniz, kanat kalıplarını kullanabilirsiniz. Ya da küçük bir bıçak yardımıyla damla figürü çıkartılır. Çıkartılan şekillerin bir uçları hafif yukarı doğru kaldırılır. Daha sonra su yardımıyla figüre yapıştırıyorum.

GAGA İÇİN SARI YA DA TURUNCU RENK

Gagayı yapmak için sarı ya da turuncu renk kullanabiliriz. Çok küçük bir parça koparılır. Elimizle yuvarlıyoruz. Sonra bir parmağımızla bastırarak üçgen elde ediyoruz. Su yardımıyla figüre yapıştırıyorum.

Kuyruğu yerleştirmek için küçük bir ponpon yapacağız. Kanatların renginden leblebi tanesi kadar bir parça şeker hamurunu yuvarlıyoruz. Yuvarlak bir uçla kuyruğu hafifçe çukurlaştırıyoruz. Su yardımıyla figüre yapıştırıyoruz.

GÖZLER İÇİN GIDA BOYASI

Gözlerin yapımı için siyah renk gıda boyası kullanıyoruz. İnce uçlu bir fırça ve bir yükselti gerekmektedir. Figür yükseltinin üzerine konur. Fırçamızın ucuyla çok az miktarda boyayı figürün üzerine çiziyoruz.

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