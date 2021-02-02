Şeker hamurundan kuş figürü nasıl yapılır?

Şeker hamuru kullanarak pastalarınızı keklerinizi ya da aklınıza gelen tüm hamur işlerinizi istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Pastanedeki süslemeleri aratmayacak bir konsept yaratmak için yapmanız gerekense çok basit. İşte sizin de evde kolayca uygulayabileceğiniz şeker hamurundan kuş figürü yapımı:

ŞEKER HAMURUNDA KUŞ FİGÜRÜ NASIL YAPILIR?

Şeker hamurundan kuş figürü yapmak için, istediğimiz renk şeker hamurundan bir parça koparılır. Ortalama bir cupcake için konulması gereken figürün ağırlığı 30 gram civarı olacaktır.

Hamuru elimizde biraz yumuşattıktan sonra avuç içimizle yuvarlamaya başlıyoruz. Pürüzsüz bir yüzey elde edene kadar yuvarlayacağız. Pürüzsüz olduğuna emin olduktan sonra avuç içlerini kullanarak bir tarafını hafif inceltiyorum. Ardından inceltilen kısmı yukarı doğru kaldırıyorum. Bu kısım kuyruk kısmıdır.

KANATLAR İÇİN FARKLI RENK KULLANIN

Kanatlarının yapımı için farklı renkte bir şeker hamuru koparılır. Bu hamur yumuşatılır. Hamurun zemine yapışmaması için mısır nişastası dökülür. Ardından oklava yardımıyla hamurumuzu açıyoruz. Açtıktan sonra eğer kalıp kullanmak isterseniz, kanat kalıplarını kullanabilirsiniz. Ya da küçük bir bıçak yardımıyla damla figürü çıkartılır. Çıkartılan şekillerin bir uçları hafif yukarı doğru kaldırılır. Daha sonra su yardımıyla figüre yapıştırıyorum.