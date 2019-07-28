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Şeker zannederek yuttu! Fark eder etmez hastaneye koştular

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 28.07.2019 16:53 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yasin Yıldırım'ın (3) şeker zannederek yuttuğu çengelli iğne hastanede cerrahi müdahale ile çıkarıldı.

Şeker zannederek yuttu! Fark eder etmez hastaneye koştular

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Nimet ve Seher Yıldırım çiftinin çocukları Yasin Yıldırım, yerde bulduğu çengelli iğneyi iddiaya göre, şeker zannederek ağzına attı. Çocuğunun nefes almakta güçlük çektiğini gören anne Seher Yıldırım, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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BAĞIRSAĞINA TAKILAN ÇENGELLİ İĞNE ÇIKARILDI

Yasin Yıldırım, çengelli iğnenin bağırsağında takılı kalmasının tespit edilmesiyle cerrahi müdahale için Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan operasyonla küçük çocuğunun bağırsağına takılan çengelli iğne çıkarıldı. Yasin Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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bursa inegöl Yasin Yıldırım şeker çengelli iğne

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