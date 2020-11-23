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Şekerbura nasıl yapılır? Şekerbura tarifi nedir? İşte MasterChef Azerbaycan Şekerbura tarifi ve malzemeleri...

Seray Üstün Seray Üstün 23.11.2020 11:11 | Son Güncelleme:
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Şekerbura nasıl yapılır? Şekerbura tarifi nedir? İşte MasterChef Azerbaycan Şekerbura tarifi ve malzemeleri...

MasterChef Türkiye’nin 22 Kasım Pazar günü yayınlanan son bölümünde kırmızı ve mavi takım Azerbaycan mutfağının sevilen lezzetlerini seyircisine sundu. Özellikle Nevruz zamanında Azerbaycan mutfağından yükselen şeker kokusunu MasterChef Türkiye’ye taşıyan yarışmacılar şekerbura tarifiyle yüzleri gülümsetmeyi başardı. Peki şekerbura nasıl yapılır? İşte MasterChef şekerbura tarifi, yapılışı için gerekli malzemeler ve gerekli malzemeler....

Nevruz geleneğini sürdüren Azerbaycan’da şekerbura önemli bir lezzet olarak biliniyor. Adının aksine şekerbura hamuruna şaşırtıcı bir şekilde şeker girmiyor. Kurabiye tatlılığında, poğaça yumuşaklığında şekerbura çayın yanında ve yemeklerden sonra tatlı olarak da tüketiliyor. İnce el işçiliğiyle göz dolduran şekerburanın iç malzemesini ceviz, badem ve fındıktan oluşuyor. İşte MasterChef Türkiye’ye damga vuran lezzetlerden şekerbura tarifi ve malzemeleri...

ŞEKERBURA MALZEMELERİ

Hamuru için;

  • 500 gram un
  • 1 su bardağı süt
  • 180 gram eritilmiş tereyağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı instant maya
  • Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için;

  • 1 su bardağı ceviz
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 çay kaşığı kakule
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ŞEKERBURA NASIL YAPILIR?

Şekerbura yapımına ilk olarak hamurunun hazırlanmasıyla başlanılır. Bir karıştırma kabının içine maya ve süt konularak karıştırılır. Üzerine eritilmiş tereyağı eklenir ve çırpma teliyle yavaşta çırpılarak homojen bir kıvama gelmesi sağlanır. Ardından yumurta ilave edilir ve bir kez daha çırpılır. Son adımda tuzu ve unu konulur. Hazırlanan hamur tezgahın üzerine alınarak iyice yoğrulur. Orta yumuşaklıta bir hamur elde ettikten sonra üzeri kapatılarak yarım saat dinlenmeye bırakılır. Bu aşamada iç harcın hazırlanmasına geçilir. Ceviz rondodan geçirilir ve içerisine fındık ile kakule ilave edilir. Dinlenen hamurdan küçük parçalar kopartılır. Bu parçaların her biri merdane yardımıyla açılır ve çay tabağından biraz büyük yuvarlaklar elde edilir. Yuvarlakların tam ortasına iç dolgusu konulur. Poğaça yapar gibi yarım ay şeklinde kapatılır. Ardından şekil verilmesi için kapatılan uçtan başlayarak kenarda artan parçalar içe doğru kıvırılır ve örgü şekli verilir. Üzerine dikey çizgiler atılır ve bu çizgilerin tam tersi yönünde bir kez daha çizilir. Şekillendirilen tatlı 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.

ŞEKERBURA YAPIMININ PÜF NOKTASI NEDİR?

Şekerbura tatlısının iç harcında dilenirse ceviz yerine dövülmüş fındık ya da bademe kullanılabilir. Üzerine şekil vermek için sivri uçlu bir cismin kullanılması yeterli olur. İsteğe bağlı olarak tatlının üzeri hiç şekil vermeden dümdüzde bırakılabilir. Tatlılık ornını arttırmak için iç malzemesine vanilya ya da pudra şekeri de eklenebilir.

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