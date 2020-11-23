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Dovga çorbası nasıl yapılır? Dovga çorbası tarifi nedir? İşte MasterChef Azerbaycan Dovga çorbası tarifi ve malzemeleri...

Seray Üstün Seray Üstün 23.11.2020 10:30 | Son Güncelleme:
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Dovga çorbası nasıl yapılır? Dovga çorbası tarifi nedir? İşte MasterChef Azerbaycan Dovga çorbası tarifi ve malzemeleri...

Kardeş ülke Azerbaycan yemekleri MasterChef Türkiye’nin 22 Kasım Pazar günü yayınlanan son bölümünde izleyicilerin görücüsüne çıktı. MasterChef eleme gecesindeki menüde yer alan Dovga çorbası, Azerbaycan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Yayla çorbasına benzeyen dovga çorbasının yapımı son derece basit olmasına rağmen ziyaret sofralarının ilk tercihi oluyor. Peki dovga çorbası nasıl yapılır? İşte MasterChef dovga çorbası tarifi, yapılışı için gerekli malzemeler...

MasterChef Türkiye’nin 22 Kasım Pazar günkü eleme bölümünde yarışamacılar Azerbaycan mutfağının sevilen lezzetlerini yaptı. MasterChef Türkiye ile dovga çorbası tarifi bir kez daha gündeme geldi. İşte MasterChef Türkiye’ye damga vuran lezzetlerden dovga çorbası tarifi ve malzemeleri...

DOVGA ÇORBASI MALZEMELERİ

  • 1 kilo yoğurt
  • 1 su bardağı kefir
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta
  • 3 yemek kaşığı pirinç
  • 2 su bardağı su
  • 5-6 dal dereotu
  • Yarım demek ıspanak
  • 1 çay kaşığı kişniş
  • 5-6 dal taze nane
  • 1 çay kaşığı tuz
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DOVGA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Dovga çorbasının yapımı yayla çorbasıyla benzerlik gösterir. İlk adımda yoğurt, yumurta, pirinç, su, kefir ve un bir tencereye konulur. Kesilmemesi için düşük ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırılır. Kaynamaya başladıktan sonra için yıkanıp küçük küçük doğranan yeşillikler ile tuz ilave edilir. Yeniden kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra ocaktan alınır. Afiyet olsun.

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