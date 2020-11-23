Dovga çorbası nasıl yapılır? Dovga çorbası tarifi nedir? İşte MasterChef Azerbaycan Dovga çorbası tarifi ve malzemeleri...

MasterChef Türkiye’nin 22 Kasım Pazar günkü eleme bölümünde yarışamacılar Azerbaycan mutfağının sevilen lezzetlerini yaptı. MasterChef Türkiye ile dovga çorbası tarifi bir kez daha gündeme geldi. İşte MasterChef Türkiye’ye damga vuran lezzetlerden dovga çorbası tarifi ve malzemeleri...

DOVGA ÇORBASI MALZEMELERİ

1 kilo yoğurt

1 su bardağı kefir

1 yemek kaşığı un

1 yumurta

3 yemek kaşığı pirinç

2 su bardağı su

5-6 dal dereotu

Yarım demek ıspanak

1 çay kaşığı kişniş

5-6 dal taze nane

1 çay kaşığı tuz

DOVGA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Dovga çorbasının yapımı yayla çorbasıyla benzerlik gösterir. İlk adımda yoğurt, yumurta, pirinç, su, kefir ve un bir tencereye konulur. Kesilmemesi için düşük ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırılır. Kaynamaya başladıktan sonra için yıkanıp küçük küçük doğranan yeşillikler ile tuz ilave edilir. Yeniden kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra ocaktan alınır. Afiyet olsun.

