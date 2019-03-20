Şekerli içecek tüketimi erken ölüm riskini artırıyor

Araştırma sonucunda günde en az iki kez şekerli içecek tüketenlerin, içmeyenlere göre kalp damar hastalıkları nedeniyle erken ölüm riskinin yüzde 31 daha fazla olduğu belirtildi.

Ayda en fazla dört kez gazlı şekerli içecek tüketenlerin ise erken ölüm riskinin en az yüzde bir daha fazla olduğu ifade edildi.

Çalışma ekibinden Vasanti Malik, gazlı şekerli içecek tüketiminin azaltılması gerektiğine işaret ederek bu tip içecekler yerine daha fazla su tüketimine önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Circulation" dergisinde yayımlandı.

