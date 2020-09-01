Sekiz farklı ruhu tek bir bedende birleştiren dizi: Sense8 konusu

Temelde birbirlerinin hayatlarına girmiş sekiz yabancının hikayesini anlatan Sense8, tam bir meydan okuma içeriyor. Bu gözü pek yapım kimlik, cinsiyet kavramı, toplumsal dogma ve inanç sorgusu başta olmak üzere pek çok konuyu ele alıyor. Sense8, epik anlatımıyla dünya çapında oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Öyle ki dizinin hayranları, ikinci sezonun sonunda dizinin iptalini duyuran Netflix'i öfke dolu mesajlara boğdular. Hayranların yoğun ısrarı ve #RenewSense8 kampanyası sonucunda, Netflix özel iki saatlik bir final bölümünün çekilmesine karar verdi. Final bölümü ile ilgili gerek Sense8 oyuncuları gerekse Netflix tarafından sosyal medyada paylaşılan her görüntü, "Bu senin için" ifadesi ile yayınlandı. Wachowski Kardeşlerin, J.Michael Straczynski ile birlikte yazdıkları dizi; evrim, paylaşılan deneyimler ve insanlığın önemi hakkında çarpıcı diyaloglara sahip. Hal böyle olunca, Sense8 konusu ve alt metinlerinin derinliği ile de tartışmalar yaratmayı başardı. Dünya çapındaki Sense8 dizi yorumları, izleyicilerin de diziyi ya çok sevdiğini ya da nefret ettiğini gösterdi. Bunun başlıca nedenleri arasında dizinin sınırları zorlaması yer alıyor. Kısaca, Sense8 hakkında söylenebilecek tek bir şey var: Tabularınızı yıkmaya hazır olun!

Sense8 Dizisi Konusu İngilizce "Sensate" yani "duyusal" kelimesinin üzerine kurulan dizi; Londra, Chicago, San Francisco, Nairobi, Mexico City, Mumbai, Berlin ve Seul şehirlerinde yaşayan sekiz kişinin ortak hikayesini anlatıyor. Angel (Darly Hannah) terk edilmiş bir binada tek başına, perişan bir halde intihar eder. Ancak dünyanın dört bir tarafından sekiz kişi Angel ölmeden hemen önce onu "görür". Ve bu sekiz kişi akıl almaz bir biçimde birbirlerine bağlanır. Artık hepsi aynı kümenin içinde, birbirleriyle duyusal ve fiziksel olarak bağlantılıdırlar. Başlangıçta neler olup bittiğini anlamayan Sense8 karakterleri zamanla "homosensorium" olduklarını keşfederler. Bu keşif ile aynı ortamdaymış gibi birbirlerini hissetmeye, duymaya, görmeye ve bilinçlerini paylaşmaya başlarlar. Ancak sekiz ayrı kişiliği, acı ve mutluluğu tek bedende birleştirmenin bir bedeli vardır. Gizemli Jonas'ın rehberliği ile birbirlerine adapte olmaya çalışan kahramanlarımız, acımasız bir organizasyonun peşlerinde olduğunu öğrenirler. Whispers ve örgütü onları avlarken neden bağlantılı olduklarını ve bunun hem kendileri hem de insanlık için ne anlama geldiğini bulmaya çalışırlar.

Sense8 Dizisi Karakterleri/Oyuncuları Will Gorski (Brian J. Smith) Çocukluğunda tanık olduğu bir cinayetin gölgesinde yaşayan Chicago Polis Departmanı'nda görevli memur Will Gorski, bir gün bir kadının intiharına tanık olur. Ve kendisinden başka kimsenin görmediği bir adam Jonas tarafından ziyaret edilir. Sense8 dizisinden önce çeşitli dizilerde ve Broadway oyunlarında yer alan Brian J. Smith'ın Tony Ödülü adaylığı bulunuyor. Riley Blue (Tuppence Middleton) Dizinin ana karakterlerinden Riley, DJ'lik yaparak geçmişindeki acıları müzikle dindirmeye çalışır. Gelişmiş empati yeteneği ile sadece kendi kümesi için değil, diğer duyusallar için de zamanla bir kapı görevi göreceğinden habersiz bir gün Will'le tanışır. Sense8 Riley karakterini başarıyla canlandıran İngiliz oyuncu Tuppence Middleton, daha önce Jupiter Ascending filminde de Wachowski'lerle çalışmıştı. Lito Rodrigez (Miguel Silvestre) Meksika sinemasının gözde aksiyon yıldızı Lito, duygusal karakteri ile sevgi dolu bir kalp taşır. Lito Sense8 arasında olduğundan farklı biri gibi görünmenin acısını derinden hisseder. Ve bunun ağır sonuçları ile de yüzleşmek zorunda kalır.

Miguel Angel Silvestre, oyunculuğa başlamadan önce sakatlanıncaya kadar profesyonel bir tenisçi olmak için çalışıyordu. Nomi Marks (Jamie Clayton) Nomi Marks, politik bir blog yazarı ve bilgisayar korsanlığı uzmanı olarak San Francisco'da yaşar. Çocukluk travmaları, ailesinden göremediği sevgiyi kabulleniş ile yalnız bir dönüşüm geçiren Nomi'nin en büyük destekçisi kız arkadaşı Amanita'dır. Gördüğü Angel'a ait vizyonlar sonucunda delirmekten korkan Nomi, Amanita'nın koşulsuz sevgisi sayesinde bu düşüncesinden kurtulur. Sense8 Nomi Marks karakteri, dizinin yazar ve yapımcısı Lana Wachowski'nin otobiyografisinden derin izler taşıyor. Transseksüel Nomi Marks'a hayat veren güzel oyuncu Jamie Clayton aynı zamanda modellik de yapıyor. Wolfgang Bogdanow (Max Riemelt) Sense8 Wolfgang, ailesi nedeniyle organize suçla çok küçük yaşta Berlin'de tanışır. Eksik baba şefkatiyle içinde mutsuz bir çocukluk taşıyan Wolfgang, suda doğmuş olması nedeniyle suyu ve yüzmeyi çok sever. Kariyerinin bu parlak rolü ile izleyicinin beğenisini kazanan Max Riemelt, 1984 Doğu Almanya doğumludur.

Kala Dandekar (Tina Desai) Dindar bir Hindu olan Kala Dandekar bir ilaç firmasında çalışmaktadır. Herkes tarafından mükemmel seçim olarak nitelendirilen nişanlısı ile tutucu gelenekler doğrultusunda bir birliktelik yaşayan Kala, bir gün odasında Wolfgang'ı bulur! İşletme yönetimi mezunu Tina Desai, İngilizce ve Hintçe başta olmak üzere beş dil biliyor. Capheus Onyango (Aml Ameen/Toby Onwumere) Van Damn hayranı Capheus, Kenya'nın Nairobi kentinde AIDS hastası annesine bakmak için umutsuzca çabalar. Geçimini sağladığı minibüsünü bile Van Damn resimleri ile süsler. Başının belaya girdiği bir anda içindeki Van Damn, dövüşçü bir Koreli kadın olarak ortaya çıkar. Sense8 Capheus karakteri, iki farklı oyuncu tarafından canlandırılmış olsa da izleyici tarafından kısa sürede kabul gördü. Aml Ameen'in ilk sezonda gösterdiği başarıyı, ikinci sezonda Toby Onwumere bayrak yarışı misali devam ettirmeyi başardı. Sun Bak (Doona Bae) Seul'de aile şirketinde yöneticilik yapan Sun Bak, ölmüş annesine verdiği sözü tutmak uğruna kardeşinin suçunu üstlenir. Dövüş sanatlarına tutkun Sun, yeraltı kickbox dövüşleri ile bu tutkusunu ateşlemeye devam eder. Acaba dövüş tutkusu haksız hapis hayatında da kurtarıcısı olabilecek midir?