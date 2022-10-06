Seks bağımlısı sevgilisi vardı! Kourtney Kardashian'dan şaşırtan itiraf

Son dönemde Travis Barker ile cinsel hayatına dair açık olan Kourtney Kardashian yine ilginç sözlere imza attı. Çocuklarının babası Scott Disick ile yaşadığı ilişkisinde sıklıkla bedenine dair zorbalığa maruz kaldığını dile getiren ünlü isim o dönem zayıf olduğu için eleştirildiği söyledi.

Bir dönem seks bağımlısı olan Disick'in adını vermeden ilişkisinin toksik olduğunu söyleyen Kardashian şimdi ne zaman vücudundan şikayet etse, kocası Barker'ın ona 'mükemmel' olduğunu söylediğini de ifade etti.

Sık sık seks yaptıklarını söyleyen Kourtney Kardashian artık özgüveninin yerinde olduğunu söylerken "Kalçalarım çok güzel" dedi.



