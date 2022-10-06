MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seks bağımlısı sevgilisi vardı! Kourtney Kardashian'dan şaşırtan itiraf

Seks bağımlısı sevgilisi vardı! Kourtney Kardashian'dan şaşırtan itiraf

06.10.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Travis Barker ile evlendikten sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kourtney Kardashian çocuklarının babası Scott Disick'e bomba göndermeler yaptı. Bir dönem seks bağımlısı olan Disick ile ilişkisi olduğu dönem zayıf olduğunu ve sevgilisinin bedenine dair kötü yorumlar yaptığını itiraf eden ünlü isim "Kalçalarım çok güzel" dedi.

Seks bağımlısı sevgilisi vardı! Kourtney Kardashian'dan şaşırtan itiraf

Son dönemde Travis Barker ile cinsel hayatına dair açık olan Kourtney Kardashian yine ilginç sözlere imza attı. Çocuklarının babası Scott Disick ile yaşadığı ilişkisinde sıklıkla bedenine dair zorbalığa maruz kaldığını dile getiren ünlü isim o dönem zayıf olduğu için eleştirildiği söyledi.

Bir dönem seks bağımlısı olan Disick'in adını vermeden ilişkisinin toksik olduğunu söyleyen Kardashian şimdi ne zaman vücudundan şikayet etse, kocası Barker'ın ona 'mükemmel' olduğunu söylediğini de ifade etti.

dgdgd

Sık sık seks yaptıklarını söyleyen Kourtney Kardashian artık özgüveninin yerinde olduğunu söylerken "Kalçalarım çok güzel" dedi.

22

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (06.10.2022)

Süper Marka Günleri! La Roche Posay & Vichy & CeraVe ürünlerinde çok al az öde fırsatı

Trendyol Collection Garage Sale indirimleri yüzünüzü güldürecek!

Saç bakımına önem verenler buraya! Haftanın saç bakım fırsatlarını keşfedin

Ayaklarınız rahat etsin! Camper erkek ayakkabılarında indirim

N&D kedi&köpek mamalarındaki indirimi kaçırmayın, minik dostlarınızı sevindirin

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun süredir görünmüyordu! Son hali inanılmazUzun süredir görünmüyordu! Son hali inanılmaz
Karısı "Artık altın yaptırma" diyormuş! Servetini anlattı: 18 kilo altın...Karısı "Artık altın yaptırma" diyormuş! Servetini anlattı: 18 kilo altın...
Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...
Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian Travis Barker travis dolar son altındaki ani düşüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu zamlar cep yakacak! Enflasyon sıfır çıksa dahi yüzde 121 zam bekleniyor... 1 Ocak 2023'e dikkat: Emlak vergisi, MTV, ceza, harç...

Bu zamlar cep yakacak! Enflasyon sıfır çıksa dahi yüzde 121 zam bekleniyor... 1 Ocak 2023'e dikkat: Emlak vergisi, MTV, ceza, harç...

Son Dakika | EYT mağdurlarının gözü kulağı orada! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...

Son Dakika | EYT mağdurlarının gözü kulağı orada! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...

Kamudaki sözleşmeli için kritik toplantı!

Kamudaki sözleşmeli için kritik toplantı!

Birçoğuna mezar oldu! Ege'de gece boyunca büyük hareketlilik: Endişeler artıyor

Birçoğuna mezar oldu! Ege'de gece boyunca büyük hareketlilik: Endişeler artıyor

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

TOGG Türkiye'de yollarda!

TOGG Türkiye'de yollarda!

İlginizi Çekebilir

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.