Seks, egzersiz yerine geçer mi?

Huffington Post, seksin egzersiz yerine geçip geçemeyeceğini öğrenmek için bunun üzerine araştırma yapan ekibin içinden bir uzmanla görüştü. Uzman, koşu bandında geçirilen 30 dakikalık tempolu yürüyüşün seksten daha fazla kalori yaktığını belirtti.

Quebec Üniversitesi'nden Profesör Antony Karelis, 21 çiftin cinsel ilişki sırasında ne kadar enerji harcadığını görmek için bir deney yaptı. Ölçümleri deneye katılan çiftlerin kollarına taktığı cihazlarla gerçekleştiren Karelis, deneylerinin sonucunda cinsel ilişki sıırasında erkeklerin ortalama 101, kadınların ise 69 kalori yaktığı sonucuna vardı. Araştırmacıların hesaplamalarına göre erkekler dakikada 4.2 kalori yakarken, kadınlar 3.1 kalori yaktı. Karelis erkeklerin daha çok kalori yakmasının nedeninin vücut kütlelerinin daha fazla olması olmasından dolayı olduğunu belirtti.

Karelis bu verilerin değişken olduğunu belirtti, çünkü deneye katılan gruptaki insanlar 20 yaşında, kilo problemi olmayan, heteroseksüel çiftlerdi.

Karelis'in söylediğine göre yakılan kalori kiloya ve sağlık durumuna göre değişebilir.

Karelis'in araştırmalarına göre erkekler koşu bandı üzerinde 30 dakika gerçirdiğinde 276 kalori, kadınlar ise 213 kalori yakıyor, yani bu çiftlerin cinsel ilişki sırasında yaktığı kalorinin iki katından daha fazla.

