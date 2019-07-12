Seks hayatınızı yemek tercihlerinizle iyileştirebilir misiniz?

Mutluluk hormonu endorfinin salgılanmasını tetikleyen gıdalar genellikle sağlıklı bir seks isteği, zenginlik ve başarı ile eşleştiriliyor ve "libido artırıcı" olarak görülüyor. Bu gıdaların afrodizyak etkilerine dair tarihi bilgilere ve bilimsel teorilere bakıp bu gıdaların seks hayatınızı iyileştirip iyileştiremeyeceğini inceledik.

İstiridye yemek gerçekten işe yarar mı?

İstiridyenin afrodizyak olduğu fikri antik Yunan aşk tanrıçası Afrodit'le ilişkilendiriliyor. Tarihin en ünlü çapkını olarak görülen Casanova'nın kahvaltıda 50 istiridye yediği söylenir. Fakat istiridye ile şehvet artışı arasında bir bağlantı kanıtlanamadı. Öyleyse bu söylentiler neden kaynaklanıyor?

Efsanelere göre Yunan aşk tanrıçası Afrodit beyaz bir köpükten 'doğarak' denizden çıkmıştı. Bu nedenle eski çağlarda deniz ürünlerinin afrodizyak olduğuna inanılırdı. Yine de istiridyeseverlere güzel bir haberimiz var: İstiridyelerde yüksek oranda çinko bulunuyor ve çinko testosteron üretiminin ana yapı taşı konumunda.

Araştırmalar, çinkonun erkeklerde kısırlık tedavisine yardımcı olabileceğini ve sperm kalitesini artırabileceğini gösteriyor.