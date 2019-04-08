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Seks işçileri: Müşteriler seks haricinde her şeyi istiyor

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2019 14:28 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Cambridge kentinde seks işçilerine uygulanan bir ankette alınan cevaplar oldukça şaşırttı.

Seks işçileri: Müşteriler seks haricinde her şeyi istiyor

İnsanların fantezilerinin giderek değiştiği ve 'toplumsal norm' olarak kabul gören seks anlayışının yerini birbirinden ilginç taleplerin aldığı görüldü.

'TESTİSLERİNİ TEKMELEMEMİ İSTEDİ'

Ankete katılan seks işçilerinden birinin anlattığı hikayeye göre müşterilerinden biri seks yapmak yerine kadından, testislerine tekme atmasını istedi.

Jessy isimli seks işçisi "En son başıma şöyle ilginç bir olay geldi. Müşteri olarak tanıştığım adamlardan biri arabamla onun arabasını takip ederek onu yakalamamı, sonra arabadan inerek testislerine tekme atıp arabayla gaza basıp gitmemi söyledi. Bunun karşılığında 80 Sterlin para teklif etti" dedi.

"BANA ROBOT OLMAYI TEKLİF ETTİ"

Bir başka fantezide ise yaşı büyükçe bir müşterinin ondan robot gibi hareket etmesini istediğini söyleyen Jessy, adamın onu uzaktan kumandayla kontrol ediyormuş gibi yaptığını söyledi.

Ankete katılan seks işçileri müşterilerin çoğunun seks yerine sohbet için para ödediğini ve bunun bir şehir efsanesi olmadığını vurguluyor.

En yaygın talepler arasında ise 'tecavüz' fantezisi ve kamusal alanlarda seks olduğu belirtiliyor.

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