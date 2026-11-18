İlginç olayın adresi Bursa oldu. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Mahallesi’nde meydana geldi.

ARAÇLARIN ÖNÜNÜ KESİP OTOMOBİLLERE SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, yolda ilerleyen araçların önüne çıkan kadın, sürücülerin geçişini engelleyerek otomobillere saldırdı.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Kadının araçlara yönelik hareketleri nedeniyle trafikte kısa süreli gerginlik yaşandı.

Yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Öte yandan olay sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Görüntüler birçok kişi tarafından paylaşıldı. Ayrıca kadının araçların önünü kesme nedeni henüz bilinmiyor.