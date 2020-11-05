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Seks oyuncağını satışa çıkaran kadın alay konusu oldu!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

İkinci el kıyafetler, ev eşyaları sıklıkla internette satılıyor. Ancak ABD'li kadının başına gelen kuşkusuz utandıran türdendi. Kullanılmış seks oyuncağını satışa koyan kadın, tepkiler sonrası bunun kendine ait olmadığını söyleyerek açıklamada bulundu.

Seks oyuncağını satışa çıkaran kadın alay konusu oldu!

Londra'da yaşayan bir kadın ikinci el ürünlerin satışının yapıldığı bir Facebook grubunda paylaştığı seks oyuncağı ile gündem oldu.

Kullanılmış havlu ve kıyafetlerin olduğu poşetin içinde bir de seks oyuncağının yer alması kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Kullanıcılar kadına, 'erkek arkadaş mı buldun, bunu şimdi bizim kullanmamızı mı istiyorsun?' şeklinde yorumda bulundular.

Yorumları gören kadın önce bunun seks oyuncağı olmadığını iddia etti, daha sonra kendisine ait olmadığını söyledi.

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