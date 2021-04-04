Seks oyuncağıyla poz veren Megan Barton Hanson hayranlarını çıldırttı

İngiltere’nin en çok izlenen reality şovlarından Love Island ile meşhur olan eski striptizci Megan Barton Hanson, cinsel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar ve Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla gündemde kalmayı başarıyor.

Siyah dantelli bir iç çamaşırı ile kamera karşısına geçen yıldız, yeni çıkan seks oyuncağıyla birlikte poz verdi. 27 yaşındaki televizyon yıldızı, Lelo adlı yeni ürünü tanıtmak için iddialı iç çamaşırıyla aynaya karşı poz verdi.

Megan Barton Hanson paylaşımına şunları yazdı: "Lelo'nun Enigması geleneksel tavşanın modern bir uyarlaması, Paskalya tavşanı bu kötü çocuk hakkında hiçbir şey bilmiyor!"

Megan Barton Hanson'ın bu tarz paylaşımlarına alışık olan hayranları bile yıldızın fotoğrafına kayıtsız kalamadı. Fotoğrafa onbinlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar yağdı.

