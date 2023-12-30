Seks shoptan verdiği sipariş şirketin yöneticilerinin mailine düştü! Hasan Can Kaya'dan bomba soru

MYNET- Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programı her bölümüyle güldürmeye devam ediyor. Hasan Can Kaya katılan konuklarıyla yaptığı sohbetlerle herkesi kırıp geçiriyor.

Hasan Can Kaya son bölümde yine ilginç konuklarla sohbet etti. Fatma isimli bir konuk yaşadığı bir olayı anlatmak için mikrofonu eline aldı.

Genç kadın "Eski şirketimde Kadınlar Günü'nde hediye çeki alındı, tüm kadınlar çekle seks shoptan bir ürün almaya karar verdi, aldım ürün şirketten geldi kargoyla. Ben direkt kargo paketini hiç açmadan çantama attım tabii sonra arkamı döndüm yöneticimle göz göze geldim 'pil de lazım mı?' dedi. Erkek yönetici ortak şirket mailinden vermişim ben siparişi gelen tüm mailler yöneticilerin adresine de düşmüş" dedi.

Bunu duyan Hasan Can Kaya ise yine sorusunu esirgemedi ve "Sen dildo mu aldın kendine" dedi.

Fatma ise "Yok öyle bir şey değil küçük bir şey, titreşimli küçük..." deyince Kaya ise "Ondan mı aldın, bir alkış" diyerek herkesi kahkahaya boğdu.



Fatma ise "Merakımdan kullandığımdan değil de" yanıtını verdi.

Bu içerik Mynet editörleri tarafından deşifre edilmiştir.







