Seksenler dizisi geri dönüyor! | Seksenler dizisi ne zaman başlıyor? İşte Seksenler dizisi yeni sezon tarihi!

Seksenler dizisi, yeni sezonunda bomba gibi geliyor. Komedi türünde yer alan dizinin yeni fragmanı ve tanıtımı yayınlandı. Tanıtım videolarının ve fragmanın yayınlanmasının ardından ise Seksenler dizisi için yeni sezon tarihi de duyurulmuş oldu. Dizi, 24 Haziran tarihinde izleyici karşısına çıkıyor.

SÜRPRİZ İSİMLER

Seksenler dizisi, bu sezon da yeni katılan oyuncularıyla ve gülümseten hikayeleriyle adından çok söz ettirecek. Diziye katılan oyuncular arasında; Zeynep Demirel ve Reha Özcan gibi sevilen, popüler isimler yer alıyor.

Ayrıca Seksenler dizisinde “Çağatay” karakterini canlandıran başarılı oyuncu İlker Ayrık, diziye yeniden dönüyor. Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie ile beraber Rukiye'nin karşısına çıkıyor.

İzleyicinin birçok sinema ve televizyon projesiyle yakından tanıdığı Reha Özcan da Seksenler kadrosuna edebiyat öğretmeni olarak katılıyor. Ayrıca diziye mahallenin lisesi ve oradaki öğrenciler de dahil oluyor.

Öte yandan Nazlı karakterini oynayan Yasemin Conka'nın ise diziden ayrıldığı öğrenildi.