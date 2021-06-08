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Seksenler dizisi geri dönüyor! | Seksenler dizisi ne zaman başlıyor? İşte Seksenler dizisi yeni sezon tarihi!

08.06.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan dizi, yeni sezonu ile geri geliyor. Rasim Öztekin’in vefatının ardından yerine kimin geleceği sıkça gündemde yer alırken, dizi yeni sürprizleri ile geri dönüyor. Seksenler dizisinin sezon tanıtımının yayınlanması ile beraber, dizinin yayın tarihi de beli olmuş oldu. Peki, Seksenler dizisi ne zaman başlıyor?

Seksenler dizisi geri dönüyor! | Seksenler dizisi ne zaman başlıyor? İşte Seksenler dizisi yeni sezon tarihi!

Seksenler dizisi, yeni sezonunda bomba gibi geliyor. Komedi türünde yer alan dizinin yeni fragmanı ve tanıtımı yayınlandı. Tanıtım videolarının ve fragmanın yayınlanmasının ardından ise Seksenler dizisi için yeni sezon tarihi de duyurulmuş oldu. Dizi, 24 Haziran tarihinde izleyici karşısına çıkıyor.

SÜRPRİZ İSİMLER

Seksenler dizisi, bu sezon da yeni katılan oyuncularıyla ve gülümseten hikayeleriyle adından çok söz ettirecek. Diziye katılan oyuncular arasında; Zeynep Demirel ve Reha Özcan gibi sevilen, popüler isimler yer alıyor.

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Ayrıca Seksenler dizisinde “Çağatay” karakterini canlandıran başarılı oyuncu İlker Ayrık, diziye yeniden dönüyor. Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie ile beraber Rukiye'nin karşısına çıkıyor.

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İzleyicinin birçok sinema ve televizyon projesiyle yakından tanıdığı Reha Özcan da Seksenler kadrosuna edebiyat öğretmeni olarak katılıyor. Ayrıca diziye mahallenin lisesi ve oradaki öğrenciler de dahil oluyor.

Öte yandan Nazlı karakterini oynayan Yasemin Conka'nın ise diziden ayrıldığı öğrenildi.

SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

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Geniş oyuncu kadrosuyla 2012'den beri yayınlanmaya devam eden Seksenler dizisinin 9. yeni sezonu, 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20.00'de TRT 1'de izleyicisiyle buluşacak. Dizinin haftada bir yayınlanacağını belirtelim. Seksenler tüm bölümler izlemek için dizinin Youtube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

SEKSENLER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Seksenler dizisinin çekimleri Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yer alan Mint yapım şirketine ait film platolarında yapılıyor. Bugüne kadar bütün sahneleri kapalı stüdyoda çekilen dizinin 9. yeni sezon sahnelerde ilk kez dış çekim yapılacak.


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Rasim Öztekin
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