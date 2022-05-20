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SEKSENLER FİNALE DOĞRU! Seksenler dizisi ne zaman bitiyor? Seksenler dizisi final tarihi açıklandı mı?

20.05.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seksenler dizisinin final tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Ekranların uzun soluklu dizisi Seksenlerin ne zaman biteceği açıklandı. Dizinin yapımcısı Birol Güven yaptığı açıklamada herkese teşekkür etti ve sevilen dizinin ne zaman final yapacağını bildirdi. Peki Seksenler dizisi ne zaman bitiyor? İşte Seksenler dizisinin finaline dair detaylar!

SEKSENLER FİNALE DOĞRU! Seksenler dizisi ne zaman bitiyor? Seksenler dizisi final tarihi açıklandı mı?

Seksenler dizisinin ne zaman final yapacağı belli oldu. Altı sezondur TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve büyük bir hayran kitlesi bulunan dizinin final tarihinin açıklanması izleyicisini üzdü. Yapımcı Birol Güven yaptığı açıklamayla herkese teşekkür etti. Dizinin sıkı takipçileri de Seksenler’in ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Seksenler dizisinin final tarihine dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

SEKSENLER DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Seksenler dizisinin final tarihi belli oldu. Altı sezondur devam eden MinT Yapım imzalı 'Seksenler' dizisi, 27 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak 228. bölümü ile ekrana ve seyircisine veda edecek.

SEKSENLER FİNALE DOĞRU! Seksenler dizisi ne zaman bitiyor? Seksenler dizisi final tarihi açıklandı mı?

"İzleyiciyi hatıralarıyla gülümsetmeye çalıştık ve onlar da bizi altı sezon boyunca yalnız bırakmadı" diyen dizinin yapımcısı Birol Güven, en büyük teşekkürü Seksenler seyircisinin hakkettiğini belirtti. Hürriyet'İn haberine göre; Güven, final ile ilgili olarak "Böyle bir dizi ancak TRT ekranlarında olabilirdi. Seksenler TRT’ye çok yakıştı. TRT yönetimine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

SEKSENLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Her hafta perşembe akşamı yayımlanan dizi Seksenlerin konusu: Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi. Her sahnesiyle tam bir dönem dizisi… Hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik…

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