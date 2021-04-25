Seksenlerde yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine Reha Özcan mı geliyor?

Hafta içi her gün yayınlanan Seksenler dizisinin sevilen karakteri Fehmi, işine ve çocuklarına karşı hem duygusal hem da babacan bir aile reisidir. Her zaman, ‘İcat çıkarma’ lafıyla sevenlerini güldüren merhum sanatçı Rasim Öztekin’in oynadığı Fehmi karakterinin yerine kimin geleceği uzun süredir araştırılıyordu. Yapımcı ve senarist Birol Güven tarafından yapılan açıklama sonrası Seksenler'in yeni Fehmi'sinin, Reha Özcan olacağı düşünülüyor. İşte, detaylar...

SEKSENLER DİZİSİNİN YENİ FEHMİSİ KİM OLDU?

Seksenler dizisinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çok değerli bir oyuncu kadrosuna sahip olan Seksenler’e Reha Özcan gibi usta bir oyuncunun da katılması gücümüze güç katacaktır.” sözleriyle diziye transfer açıklaması yaptı. Usta oyuncu Reha Özcan’ın Seksenler dizisinde hangi karakteri canlandıracağı henüz belirlenmedi.

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl’de doğmuştur. Aslen Boyabat'lıdır. Tam adı Ragıp Reha Özcan'dır. Kardeşi Serhat Özcan’da kendisi gibi oyuncudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Trabzon Devlet Tiyatrosu'na başladı. 1990-1991 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı.