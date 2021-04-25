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Seksenlerde yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine Reha Özcan mı geliyor?

25.04.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde usta oyuncu Rasim Öztekin’in vefatının ardından yeni Fehmi Baba karakteri belli oldu mu? Yapımcı ve senarist Birol Güven tarafından yapılan açıklamada dizinin yen, Fehmi rolüne hayat verecek olan ismin Reha Özcan olacağı tahmin ediliyor. İşte, ayrıntılar...

Seksenlerde yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine Reha Özcan mı geliyor?

Hafta içi her gün yayınlanan Seksenler dizisinin sevilen karakteri Fehmi, işine ve çocuklarına karşı hem duygusal hem da babacan bir aile reisidir. Her zaman, ‘İcat çıkarma’ lafıyla sevenlerini güldüren merhum sanatçı Rasim Öztekin’in oynadığı Fehmi karakterinin yerine kimin geleceği uzun süredir araştırılıyordu. Yapımcı ve senarist Birol Güven tarafından yapılan açıklama sonrası Seksenler'in yeni Fehmi'sinin, Reha Özcan olacağı düşünülüyor. İşte, detaylar...

SEKSENLER DİZİSİNİN YENİ FEHMİSİ KİM OLDU?

Seksenler dizisinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çok değerli bir oyuncu kadrosuna sahip olan Seksenler’e Reha Özcan gibi usta bir oyuncunun da katılması gücümüze güç katacaktır.” sözleriyle diziye transfer açıklaması yaptı. Usta oyuncu Reha Özcan’ın Seksenler dizisinde hangi karakteri canlandıracağı henüz belirlenmedi.

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl’de doğmuştur. Aslen Boyabat'lıdır. Tam adı Ragıp Reha Özcan'dır. Kardeşi Serhat Özcan’da kendisi gibi oyuncudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Trabzon Devlet Tiyatrosu'na başladı. 1990-1991 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı.

1992-1993 sezonunda Antalya'ya yerleşti ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro kulübünde ve Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmen olarak görev yapan Reha Özcan, 2010 – 2011 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Ekim 2016’da Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.

2017’de Müfit Can Saçıntı'nın hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği “Yaşamak Güzel Şey” adlı sinema filminde rol aldı. Adı Efsane, Maral: En Güzel Hikayem, Karadayı, Suskunlar, Kurtlar Vadisi Pusu, IV. Osman gibi bir çok projede yer alan Reha Özcan, şimdilerde Fox TV ekranlarında yer alan Mucize Doktor adlı dizide Adil karakterine hayat vermektedir. Reha Özcan, 1.83 metre boyunda, 81 kilo ve Yengeç burcudur.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Rasim Öztekin
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