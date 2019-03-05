Emre Mor'a bir şok da seksi model Angelica Perla'dan

Celta Vigo foramsı giyen milli futbolcumuz Emre Mor, geçen yaz Fransa'da tanıştığı Brezilyalı model Angelica Perla'nın gönlünü çalmak için kesenin ağzını açmıştı.

Mor, geçen ay Instagram'da takibe aldığı esmer güzele 120 bin lira değerinde lüks bir araç hediye etmişti.

Bu hamlesiyle İspanyol basınında manşet olan genç futbolcu, sosyal medyada beğeni yağmuruna tuttuğu Perla'dan önce karşılık bulmuştu. Ancak Mor'un mutluluğu kısa sürdü.

Londra'da yaşayan Brezilyalı güzel, milli futbolcuya çalım atıp Cem Garih'le takipleşmeye başladı.

Perla, merhum iş adamı Üzeyir Garih'in Londra'da bir şirkette çalışan torunu Cem Garih'in bir fotoğrafının altına kalpli yorum yaptı.

Bu da ikilinin sadece Instagram'da takipleşmeyip Londra'da bir araya geldiklerinin de kanıtı gibiydi.

Mor ise Angelica Perla'nın bu hamlesini affetmedi. Emre, Brezilyalı güzeli Instagram'da takip etmeyi bıraktı.



