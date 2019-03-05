Emre Mor'a bir şok da seksi model Angelica Perla'dan

Celta Vigo foramsı giyen milli futbolcumuz Emre Mor, geçen yaz Fransa'da tanıştığı Brezilyalı model Angelica Perla'nın gönlünü çalmak için kesenin ağzını açmıştı.
Mor, geçen ay Instagram'da takibe aldığı esmer güzele 120 bin lira değerinde lüks bir araç hediye etmişti.
Bu hamlesiyle İspanyol basınında manşet olan genç futbolcu, sosyal medyada beğeni yağmuruna tuttuğu Perla'dan önce karşılık bulmuştu. Ancak Mor'un mutluluğu kısa sürdü.
Londra'da yaşayan Brezilyalı güzel, milli futbolcuya çalım atıp Cem Garih'le takipleşmeye başladı.
Perla, merhum iş adamı Üzeyir Garih'in Londra'da bir şirkette çalışan torunu Cem Garih'in bir fotoğrafının altına kalpli yorum yaptı.
Bu da ikilinin sadece Instagram'da takipleşmeyip Londra'da bir araya geldiklerinin de kanıtı gibiydi.
Mor ise Angelica Perla'nın bu hamlesini affetmedi. Emre, Brezilyalı güzeli Instagram'da takip etmeyi bıraktı.
İlaç reçeteleri değişiyor mu? Eczacılardan yeni öneri
İlber Ortaylı'dan 'tarihi' açıklama: 'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz
Yıllarca tek tek oyuldu! İlginç Kral Mezarları
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
İşte haftanın en eğlenceli 10 tweet'i...
Görüntüler büyük tepki çekmiş! İnceleme başlatıldı
Sigara dumanı onu da etkiliyormuş! Şaşırtan gerçek ortaya çıktı
Bu liste çok konuşulur... Aralarında Türkiye'de var!
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum