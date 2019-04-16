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Seksi model Mirtha Sosa'dan Alexis Sanchez'e şok suçlama

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 16.04.2019 13:34 | Son Güncelleme

Paraguaylı model Mirtha Sosa, Manchester United'ın yıldız ismi Alexis Sanchez'in kendisini İngiltere'ye davet ettiğini daha sonra da aldattığını söyledi. Şilili yıldızın menajeri ise iddiayı yalanlayarak Sanchez'in sahte hesaplarını işaret etti.

Seksi model Mirtha Sosa'dan Alexis Sanchez'e şok suçlama

MYNET.COM | Instagram'da yaklaşık 100.000 takipçisi bulunan Mirtha Sosa, Manchester United yıldızı Alexis Sanchez'le ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı. Sosa'nın sözleri İngiliz basınında manşetlere çıktı.

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Seksi model, "Sanchez'le ilişkimizde başlarda her şey normaldi. Benden numaramı istedi ve birbirimizi tanımaya başladık. Bana İngiltere'ye gelmem için uçak bilet gönderdi ama gitmedim. Sanchez'in daha sonra benim gibi birçok kadınla konuştuğunu anladım...

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Hayatımı imkansızlaştırdı, artık bir hayatım yoktu. Sadece onun için yaşadım. Ona aşık oldum. Bana başkasını tanımak istemediğini iddia etti ancak bu bir yalandı" ifadelerini kullandı.

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Alexis Sanchez'in menajeri Fernando Felicevich ise Sosa'nın iddialarını yalanlayarak "Ne yazık ki, sayısız sahte hesap var, Alexis'in fotoğraflarını kullanrak insanlarla iletişime geçenler var. Sanchez'in sahte hesaplarının kaldırılmasını sürekli olarak talep ettik. Bu durum hem başkaları hem de Alexis Sanchez için rahatsız edici oluyor" şeklinde konuştu.

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Sakatlığı sebebiyle Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçında yer alamayacak olan Sanchez, geçtiğimiz Eylül ayında kız arkadaşı Mayte Rodriguez'ten ayrıldığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mirtha Sosa Alexis Sanchez Fernando Felicevich Manchester United

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