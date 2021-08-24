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Sel bölgesinde yardım çalışmalarına katılan Somalili Said Ali Nur vefa örneği gösteriyor

24.08.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Said Ali Nur: - "Türkiye’nin ülkeme yaptığı yardımları, Türk halkına olan borcumu geri ödemek için buradayım. Ne kadar burada çalışsam bize yaptıklarını hiç ödeyemem ama en azından insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum"

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türk Kızılay bünyesinde afet yönetim uzmanı olarak görev alan Somalili Said Ali Nur, Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası yapılan yardım çalışmalarına katılarak, vefa örneği sergiliyor.

Eğitim-öğretimi için 2012 yılında Türkiye’ye gelen Said Ali Nur, 2016'da Türk Kızılay gönüllüsü oldu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesindeki eğitiminin ardından 2019'da Türk Kızılay bünyesinde afet yönetim uzmanı olarak görev yapmaya başlayan Said Ali Nur, afet bölgelerinde yardım çalışmalarına katılarak Türk halkına karşı vefa örneği gösteriyor.

Said Ali Nur, Türkiye’nin en zor zamanlarda Somali halkının yanında olduğunu söyledi.

Ülkesinin Türkiye’ye çok şey borçlu olduğunu anlatan Said Ali Nur, "Türkiye’nin ülkeme yaptığı yardımları, Türk halkına borcumu geri ödemek için buradayım. Ne kadar burada çalışsam bize yaptıklarını hiç ödeyemem ama en azından insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren buradayım ve yardım faaliyetlerine katılıyorum." dedi.

- "Allah Türk devletine zeval vermesin"

Türkiye'nin afet durumlarında çok başarılı bir yönetim göstererek insanlığın yardımına koştuğuna dikkati çeken Said Ali Nur, "Burada gördüğüm devlet, halk, STK’lar herkes iş birliği içerisinde el ele. Bir seferberlik hali var. Böyle görünce hep diyorum Allah Türk devletine zeval vermesin. Burada tüm imkanlar seferber edilmiş. Buradaki iş birliğini görünce ben de bir gün ümit ediyorum bizim ülkede de böyle bir sistem, böyle bir devlet, böyle bir yardım ve dayanışma olur. Umarım Türk ve Somali halkları olarak afetsiz günler yaşarız." sözlerine yer verdi.

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