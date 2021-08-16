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Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

16.08.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

SİNOP (AA) - Sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Selden en fazla etkilenen Babaçay köyü ile ilçenin sahil kesimlerinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları hem havadan hem karadan yapılıyor.

Ekiplerce, Ayancık ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Sinop'un İnceburun mevkisinde denizde bir kişinin canız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Akliman sahiline getirilen cenaze, kimlik tespiti için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

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