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SELAHADDİN EYYUBİ 5. BÖLÜM İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi son bölümde neler oldu? İşte yeni bölüm konusu!

18.12.2023 20:52 | Son Güncelleme:
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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizi 3. bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Başrolünde Uğur Güneş'in yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme aldı. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi saat kaçta, son bölümde neler oldu? İşte yeni bölüm konusu...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi yeni bölüm ekranı sorgulanmaya başladı. İlk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyen dizide Uğur Güneş Selahaddin Eyyubi’yi canlandırıyor. Dizi, 1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapan ve Eyyubiler devletini kuran Büyük Kumandan Selahattin Eyyubi'nin hikayesini anlatıyor. Peki, Selahaddin Eyyubi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte son bölüm özeti...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ KONUSU NEDİR?

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisi, 1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapan ve Eyyubiler devletini kuran Büyük Kumandan Selahattin Eyyubi'yi anlatıyor.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin oyuncuları arasında, Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, ve Seda Yıldız gibi isimler yer alıyor.

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM KONUSU

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin 4. bölümünde:
Süreyya’nın beklenmedik ihaneti hem Selahaddin’i pusuya düşürmüş hem de esirlerin kaçmasına sebep olmuştur. Sultan Nureddin de ağır yaralanmış ve ameliyata alınarak ölüm kalım savaşına girmiştir. Sultan’ı vuran Nusreddin, bütün suçu hain diye aranan Turanşah’ın üzerine yıkarken; yaşananlardan Selahaddin’i sorumlu tutar. Esirlerin peşine düşmemesi için Seahaddin ve yol arkadaşlarını zindana kapatmakla kalmaz bir de taht naipliğini ilan eder. Artık devlet onun hükmündedir. Bundan böyle Askalan’dan çekilecek ve esir konusundan vazgeçecektir. Zindanda esir tututan Selahaddin, Nusreddin’e engel olabilecek midir? Yaşadıklarından kendini sorumlu tutan Süreyya ne yapacaktır? Gabriel, Viktorya ve Belkfort’u bulabilecek midir? Ölümle burun buruna olan Sultan Nureddin ölecek midir?

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SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM KONUSU

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin 5. bölümünde:

Askalan’ı fetheden ve Müslümanlara büyük acılar yaşatan Gabriel, Selahaddin’le girdiği düelloda ölmüştür. Tekrar hayata dönen Nureddin ise oldukça öfkelidir. Buna sebep olanları cezalandırmak için harekete geçer ve Nusreddin’e hain ithamında bulunarak idamına karar verir. Viktorya kaçmaya devam ederken Selahaddin’in onları Haçlılardan önce yakalaması gerekiyordur. Fakat Viktorya hiç beklenmedik birinin eline geçer ve bütün dengeler altüst olur. Öte yandan Selahaddin’i zorlu bir engel daha bekliyordur: Gregor adındaki vahşi bir savaşçı ağabeyi Gabriel’in intikamını almaya ant içmiştir. Gregor’un saçtığı vahşetlere karşılık olarak Sultan Nureddin ve Selahaddin Askalan’ı kuşatma kararı alırlar. Fakat bu hiç kolay olmayacaktır. Sultan Nureddin’i saray içinde nasıl krizler bekliyordur? Yeni bir düşmanla karşı karşıya gelen Selahaddin kuşatmada başarılı olabilecek midir?

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 5. BÖLÜMÜ İZLE!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 5. bölümü TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT 1'in resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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