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Selahattin Baki: Fenerbahçe'de transfer bitmez

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.01.2019 07:52 | Son Güncelleme

Sadık Çiftpınar'a imza attıran, Serdar Aziz'le prensipte anlaşan sarı-lacivertliler takviyelere devam edecek. Yönetim, Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda şartları zorlayarak kadroyu iyice güçlendirecek.

Selahattin Baki: Fenerbahçe'de transfer bitmez

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de camianın transfer beklentileri henüz gerçekleşmese de yönetim panik yapmıyor. İlk takviyesini Beşiktaş'ın da peşinde koştuğu Sadık Çiftpınar'la gerçekleştiren sarı-lacivertliler, prensipte anlaşma sağladıkları Tolgay ve Serdar Aziz için kulüpleriyle temasları sürdürürken yerli ve yabancı piyasasında çok sayıda isimle de görüşmelerde bulunuyor.

Yönetici Selahattin Baki, "Fenerbahçe'de transfer çalışması hiçbir zaman bitmez. Durum iyi olsa da kötü olsa da bu değişmez. Temaslara devam ediyoruz" ifadesiyle tribünleri heyecanlandırdı. Ancak sarı-lacivertliler finansal fair play anlaşması ve mali sıkıntılar sebebiyle ince eleyip sık dokuyor.

SESSİZ VE DERİNDEN

Sezon başındaki transferlerin yaşattığı hayal kırıklığı nedeniyle de görüşmeler büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Panik havasından özellikle uzak duruluyor. Hem Tolgay hem de Serdar Aziz konusunun henüz bitmemesinin arkasında yatan gerçek bu. Serdar'a Galatasaray'dan alacağı olan 2 milyon avroyu garanti eden yönetim, tecrübeli oyuncu için bonservis ödemek istemiyor. Tolgay için de Beşiktaş'ın Şener talebini geri çeviren sarı-lacivertliler, 2,5 milyon avroluk teklife cevap bekliyor. Kadroda boşluk oluşmaması için kesin anlaşma sağlanmadan kimse gönderilmeyecek. Bu arada sezon başında Soldado ve Dirar'la yaşanan sıkıntılardan ders alan yönetim, anlaşmaları da ayrılık olmadan duyurmayacak. (TÜRKİYE)

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