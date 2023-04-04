Selahattin Paşalı'dan güzeller güzeli eşine romantik kutlama! "Bu nasıl aşk...""

Selahattin Paşalı, aşkını dolu dizgin yaşayan ve saklama gereği duymayan ünlülerden. Yakın zamanda kız babası olan Paşalı, ailesiyle birlikte magazinden uzak ve sakin bir hayat tercih ediyor. Sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutlayan oyuncu, eşine olan aşkıyla görenleri hayran bıraktı.

Sakin yaşantısının aksine her paylaşımı gündem olan Selahattin Paşalı, eşi ve kızının annesi Lara Paşalı'nın doğum gününü bir paylaşımla kutladı.

3 fotoğraflık bir seri yapan oyuncu paylaşımına, "Happy Birthday Mommyy! We love you" notunu düştü.

Çiftin, kızlarına Pera ismini koydukları öğrenildi. Lara Paşalı kızlarının yüzünü henüz göstermese de sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

"JÖN OLMAK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

"Ömer" dizisindeki başarılı performansıyla adından sıklıkla bahsettirmeyi başaran başarılı oyuncu Selahattin Paşalı, yer aldığı bir programda jönlüğe adeta isyan etti. Günümüzün yeni nesil jönleri arasında gösterilen Paşalı katıldığı programda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu konuyla ilgili, "Biraz elin yüzün düzgünse jön ilan ediliyorsun. Bana kimse sormadı. Ben jön olmak istemiyorum. Seçimlerimi de buna göre yapmaya çalışıyorum..." açıklamalarında bulunmuştu.

