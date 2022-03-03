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Selahattin Paşalı kimdir, aslen nereli? Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin Halit'i Selahattin Paşalı kaç yaşında ve sevgilisi kim?

03.03.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk 101 dizisinde de rol almış olan oyuncu Selahattin Paşalı, bu kez yine Netflix yapımı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ile gündeme geldi. Dizide Halit karakterini canlandıran Selahattin Paşalı'nın hayatı, memleketi ve hamile haberleriyle gündeme gelen sevgilisinin kim olduğu merak edildi. Peki Selahattin Paşalı kimdir, aslen nereli? Selahattin Paşalı kaç yaşında ve sevgilisi kim? İşte hayatı ve merak edilenler...

Selahattin Paşalı kimdir, aslen nereli? Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin Halit'i Selahattin Paşalı kaç yaşında ve sevgilisi kim?

Netflix'te yayınlanmaya başlayan Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda Halit'i canlandıran olan Selahattin Paşalı, dizinin dün akşam yapılan özel gösterimine iki yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Lara Tümer ile birlikte katıldı. Peki Selahattin Paşalı kimdir?

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

2 Şubat 1990 tarihinde Muğla, Bodrum'da dünyaya gelenSelahattin Paşalı, henüz 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulubü'ne transfer olmuştur. Altyapı boyunca takım kaptanlığı yapmıştır. Eğitimini Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuyarak tamamlamıştır. Sonrasında Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk kariyerine 2017 yılında Show TV'de yayınlanmış olan Kalp Atışı dizisiyle başlamıştır.

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Sonrasında 2018 yılında Bir Umut Yeter dizisinde oynamıştır. 2019 yılında ise Kanal D'de yayınlanmış olan Leke dizisinde rol almıştır. 2020 yılında başrolde Halit Ergenç ve Ozan Güven'in olduğu Babil dizisiyle kariyerine devam etmiştir. Sonrasında 2020 yılında Paşalı, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde "Osman Demirkan" karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamıştır.

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Son olarak yine bir Netflix dizisi olan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Halit karakterine hayat vermiştir.

SELAHATTİN PAŞALI'NIN SEVGİLİSİ KİMDİR?

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AŞK 101 dizisinde Fındık Osman karakteri ile büyük beğeni toplayan Selahattin Paşalı, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Lara Tümer'den bebek beklemekte. Lara Tümer'in 4 aylık hamile olduğu biliniyor.

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Mucize Doktor dizisi Hazal Kaya
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