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Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2018 15:12 | Son Güncelleme

Selami Şahin ile 32 yıllık evli olan Didem Şahin kameralara çok tartışılacak sözler söyledi. Didem Şahin, 'Selami'nin flörtleri olabilir. Ben 3 maymunu oynarım' dedi

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin eşi Didem Şahin ile mutlu evliliklerinin sırrını anlattı. İkilinin açıklamaları yeni tartışmalara yol açacak gibi görünüyor.

Didem Şahin, Selami Şahin'in flörtlerini görmezden geldiğini söyleyip üç maymunu oynadığını her şeyi görüp duymadığını belirtti.

OLAY SÖZLER!

Selami Şahin de bu sözlerin üzerine, "Didem ben eve gelince 'Hoş geldin benimkisi' evden gidince 'Güle güle elinkisi' diyerek uğurlar" dedi.

Selami Şahin 69 yaşında hâlâ sahnelerin en çok iş yapan sanatçılarından. Başta Zeki Müren, Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses gibi birçok önemli isme şarkı vermiş Selami Şahin'in 300'den fazla bestesi var.

Kendinden 22 yaş küçük Didem Hanım ile 32 yıldır evli. Lider, Emirhan ve İrem adında 3 çocuğu var.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
DİDEM ABLA İYİ GUZELDE SEN GİZ YUMUYOSAN ODA SANA GİZ YUMUYORDUR KİSACA KARSİLİKLİDİR BU İSLER DEMEKKİ SENİNDE YASAK ASKİN VAR... ODA UC MAYMUNU OYNUYODUR. EVLİLİK KUTSALDİR ESLER ASLA ALDATMAMALİ GOZ YUMMAMALİDİR.
69-22=47 - 32 yılda evli kalmislar= 15 yasindami evlenmiş eşiyle
selami dayinin her yeri flört etse ne olacasaa artik
Alkış mı bekliyorlar bir de bunun için. Saçma çok saçma
kız 15 yaşındayken mi evlenmişler
Para gelsinde gerisi önemli değil diyor geniş midem var hazmederim diyor. Belki de herkes kafasına göre takılıyordur kim bilir?!?
saçmalamış bu nasıl bir mantık
selaminin ahı gitmiş vahı kalmış ...!
Selami abi naptın ya! Matematiğim yanlış değilse eşinin yaşı evlendiğinde 15 miydi? 15+32+22=69:))
haberde selami şahinin yaşının 69 olduğu söyleniyor. eşide ondan 22 yaş küçükmüş. ozaman eşi şuan 69-22=47 yaşında, 32 yıldır evli olduklarına göre evlenirken kızın yaşı 47-32=15 imiş, yani selami şahin 37 yaşındayken, 15 yaşında reşit olmayan bir çocukla evlenmiş.
Horoz ölür gözü çöplükte kalır karısoda horoz ölmesin cüzdan gitmesin dermiş
selami şahin 69 yaşında eşi 22 yaş küçük yani 47 yaşında 32 yıldır evli olduklarına göre didem hanım 15 yaşındamı evlendi
evlendiklerinde adam 37 kadin 15 yasindamiymis.
selami de kıvanç tatlutüg sanki millet peşinde olucak kocasını gundeme getirmeye çalışıyor bu bayan
Selami Şahin 69 yaşında, eşi kendinden 22 yaş küçükse 47 yaşında olur. 32 yıldır evliler ise evlendiklerinde Selami Şahin 37 eşi Didem hanım 15 yaşında olur. Selami abi aklıma kötü kötü şeyler geliyor.
Bu nasıl evlilik lo...İnsan hiçmi kıskanmaz..?
şimdi benim kafam karıştı bu kadın selami şahinle evlendiğimde kaç yaşındaydıki?
hımmmm anlaşıldı:))))))))))))))))))))))) hahahahahaha
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