Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin eşi Didem Şahin ile mutlu evliliklerinin sırrını anlattı. İkilinin açıklamaları yeni tartışmalara yol açacak gibi görünüyor.

Didem Şahin, Selami Şahin'in flörtlerini görmezden geldiğini söyleyip üç maymunu oynadığını her şeyi görüp duymadığını belirtti.

OLAY SÖZLER!

Selami Şahin de bu sözlerin üzerine, "Didem ben eve gelince 'Hoş geldin benimkisi' evden gidince 'Güle güle elinkisi' diyerek uğurlar" dedi.

Selami Şahin 69 yaşında hâlâ sahnelerin en çok iş yapan sanatçılarından. Başta Zeki Müren, Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses gibi birçok önemli isme şarkı vermiş Selami Şahin'in 300'den fazla bestesi var.

Kendinden 22 yaş küçük Didem Hanım ile 32 yıldır evli. Lider, Emirhan ve İrem adında 3 çocuğu var.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?