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Selanik'teki Atatürk'ün doğduğu evin son halini görünce isyan etti!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 31.07.2019 07:05 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te bulunan doğduğu evde gerçekleştirilen restorasyona tepki gösterdi. Türkkan, "Evin orijinal hali gitti, yerine ucube bir şey çıktı. Kullanılan eşyaları görün acırsınız" dedi.

Selanik'teki Atatürk'ün doğduğu evin son halini görünce isyan etti!

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında doğduğu ve çocukluk yıllarının bir kısmını geçirdiği Selanik'teki evinde restorasyon yapıldı.

Evi ziyaret eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, yapılan restorasyon çalışmaları sonrası ortaya çıkan tabloya tepki gösterdi.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Türkkan "Selanikte’ki Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret eden herkes hayal kırıklığına uğruyor. Evin orijinal hali gitti, yerine ucûbe bir şey çıktı. Kullanılan eşyaları görün acırsınız. Sarı mavi koltuklar, alüminyum merdiven tırabzanı ve bir sürü daha tuhaflıklar" ifadelerine yer verdi.

ATATURK UNEVİ

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selanik atatürk ev lütfü türkkan iyi parti

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