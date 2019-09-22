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Selçuk Bayraktar: 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık

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GÜNDEM  | 22.09.2019 20:10 | Son Güncelleme

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul’da 1,5 milyon ziyaretçi sayısını aştıklarını ve dünya rekoru kırdıklarını söyledi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul’un ödül töreninde konuştu.

Bu pırıltıya 6 gün boyunca sabahtan akşama kadar şahit olduklarını belirten Bayraktar, "Dün 1 milyonu aşmıştık, bugün 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık." dedi.

Artık milli teknoloji hamlesi aşısının tuttuğunu dile getiren Bayraktar, "50 bin genç kardeşimiz ve sonrakiler ülkemizi, teknolojide inşallah lider yapacaklar. Buradaki genç kardeşlerimiz, hepsi teknolojinin şampiyonları. Ülkemizi uzayda, havacılıkta, yüksek teknolojide dünyada liderliğe taşıyacaklar." diye konuştu.

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1,5 milyonu aşkın ziyaretçinin kendileri için büyük bir cesaret kaynağı olduğunu ve en büyük desteği bir anlamda bunun verdiğini ifade eden Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Aziz milletimize hepinizin huzurunda tüm kalbimle teşekkür ediyorum. TEKNOFEST İstanbul, büyük bir takım oyunu. Önde biz görünenler dışında yüzlerce, binlerce sessiz gönüllüsü var. Onlara da en içten minnet duygularımı iletmek istiyorum. Bunun yanında tüm emek verenlere, tüm heyecanını duyanlara, tüm paydaşlarımıza, ziyaretçilerimizle bire bir ilgilenen güvenlik güçlerimize, organizasyonda görev alan tüm ekip arkadaşlarımızı tüm kalbi duygularımla selamlıyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için 3. TEKNOFEST’te buluşmak üzere."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
teknofest rekor selçuk bayraktar

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