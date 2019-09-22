Kadın Acil Destek İhbar Sistemi TEKNOFEST İstanbul'da tanıtıldı

NASIL AKTİF HALE GETİRİLİYOR? Kadınlar, akıllı telefonlar üzerinden iOS ve Android marketlerden uygulamayı telefonlarına indirerek, ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve telefon numarası bilgileri ile uygulamaya giriş yapabiliyor. Sisteme kayıt olduktan sonra uygulamayı yükleyenin kadın olduğu MERNİS Veri Tabanı'ndaki nüfus bilgilerinden teyit edilerek telefona SMS doğrulama kodu gönderiliyor ve bu kod sisteme girilerek uygulama aktif hale getiriliyor.

İhbarın teyidi ekrana gönderilen "Evet" cevabı ile doğrulandıktan sonra ihbarın başarıyla alındığı ve konumuna ekip gönderileceği ihbarda bulunan kadının telefonuna uyarı mesajı olarak gönderiliyor. Bu mesaj, eş zamanlı olarak 112, 155 ve 156 Acil Çağrı Merkezindeki görevli personelin takip ettiği ekranda ihbar olarak görünüyor ve kadının bulunduğu konuma en yakın ekip sevk ediliyor.

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Asayiş Daire Başkan Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, KADES'in kadınların telefonlarına indirebilecekleri, karşı karşıya kaldıkları acil durumları dokunacakları bir tuşla ihbar edebilecekleri ve en yakın ekibin hemen yanlarına gitmesini sağlayan bir uygulama olduğunu söyledi.

Tüm kadınlardan uygulamayı telefonlarına yüklemeleri çağrısında bulunan Çetiner, "Her geçen gün uygulamayı yükleyen kadın sayısındaki artışın farkındayız. Buna bağlı olarak ihbarlarda da bir artış var. Her kadının telefonunda bu uygulama olsun. Kadınlar acil bir durumla karşı karşıya kaldıklarında uygulamayı kullanarak ihbarlarını yapabilsinler." dedi.