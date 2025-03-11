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Selçuk İnan: "Çok önemli bir galibiyet aldık"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2025 07:31
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş’a karşı deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Selçuk İnan: "Çok önemli bir galibiyet aldık"

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ederim. Beşiktaş’ın son haftalarda formu yüksekti. Özellikle 3. bölgede çok etkiliydiler. Bunun üzerine çok çalıştık. Her zaman oynadığımız oyunda ve oyuncularla bugün 1 orta saha daha fazla oynamak istedik.

Oyuncularımızı dediklerimizi harfiyen uygulamaya çalıştı. Çok fazla top kaybı yapmadık. Beşiktaş zor anlar yaşattık. Belki final paslarını iyi yapsak skoru daha erken alırdık. Böyle bir atmosferde Beşiktaş’a karşı oymamak ve üst düzey performans göstermek çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

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Selçuk İnan
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