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Selçuk İnan'dan Fenerbahçe itirafı

20.09.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da futbolu bırakıp sarı kırmızılılarda antrenörlüğe başlayan Selçuk İnan'dan Fenerbahçe itirafı geldi.

Selçuk İnan'dan Fenerbahçe itirafı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, geçmişte yaşadığı transfer serüvenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"G.SARAYLI OLMASAM BİLE GİDEMEZDİM"

Selçuk İnan konuşmasında, "Galatasaraylı olmasam bile o dönemde Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gidemezdim. 2010'da Trabzonspor'dayken Fenerbahçe'yi yenip kupayı kazandık. 1 sene daha sözleşmem vardı. Şenol Güneş'i ve takım arkadaşlarımı çok seviyordum ama hayallerim vardı. O dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Avrupa'dan beni isteyen takımlar vardı ama o sene Trabzonspor'da kalmak istiyordum." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORDUM"

Sarı - kırmızılıların antrenörü konuşmasının devamında, "Şampiyon olabileceğimize inanıyordum ve "Trabzonspor'da mutluyum, takımda kalmak istiyorum" dedim ama o sene için demiştim. Onu "Selçuk Trabzonspor'da çok mutluyum dedi ama gitti" diye kestiler ama o röportaj öyle değildi. 1 senem daha vardı, kulübün menfaatlerine uyacaksa beni satabilirler diye belirtmiştim." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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