Selçuk İnan'dan Fenerbahçe itirafı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, geçmişte yaşadığı transfer serüvenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"G.SARAYLI OLMASAM BİLE GİDEMEZDİM"

Selçuk İnan konuşmasında, "Galatasaraylı olmasam bile o dönemde Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gidemezdim. 2010'da Trabzonspor'dayken Fenerbahçe'yi yenip kupayı kazandık. 1 sene daha sözleşmem vardı. Şenol Güneş'i ve takım arkadaşlarımı çok seviyordum ama hayallerim vardı. O dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Avrupa'dan beni isteyen takımlar vardı ama o sene Trabzonspor'da kalmak istiyordum." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORDUM"

Sarı - kırmızılıların antrenörü konuşmasının devamında, "Şampiyon olabileceğimize inanıyordum ve "Trabzonspor'da mutluyum, takımda kalmak istiyorum" dedim ama o sene için demiştim. Onu "Selçuk Trabzonspor'da çok mutluyum dedi ama gitti" diye kestiler ama o röportaj öyle değildi. 1 senem daha vardı, kulübün menfaatlerine uyacaksa beni satabilirler diye belirtmiştim." ifadelerini kullandı.

