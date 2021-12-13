SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Selçuk İnan'dan Muslera ve hakem açıklaması

Selçuk İnan'dan Muslera ve hakem açıklaması

13.12.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray yardımcı antreönrlerinden Selçuk İnan, Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan'dan Muslera ve hakem açıklaması

Galatasaray yardımcı antreönrlerinden Selçuk İnan, Sivasspor maçı sonrası konuştu.

Christian Luyindama ile çarpışan ve oyundan çıkan Fernando Muslera hakkındaki soruyu yanıtlayan Selçuk İnan "Fernando Muslera'nın durumunu henüz bilmiyoruz, yarın öğreneceğiz. Ciddi gibi görünüyor." dedi.

Hakem kararlarına tepki gösteren Selçuk İnan "Sivasspor'a pozisyon vermedik ama pozisyona da giremedik. Pozisyondan önemli şeyler var. Necati hoca, ben, Fatih Hoca kaç kez söyledik... %100 penaltı var, hakem ise 'Böyle gördüm' dedi. Takdir haklarını Galatasaray'ın lehine kullanmıyorlar. VAR'dan da çağırmıyorlar. Dışarıda taraftarlar kızgın. Neden Galatasaray'a böyle davranıyorlar? Galatasaray, Türkiye'nin en önemli kulübü. Nasıl bununla başa çıkacağız, bilmiyorum. Hakem kararları rutin haline geldi, yanlış kararlar bize büyük daber vurdu." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katlettiVahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti
Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor! Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor!
Son dakika : Galatasaray, Sivasspor'a boyun eğdi!Son dakika : Galatasaray, Sivasspor'a boyun eğdi!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi

Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati'den ekonomi zirvesi

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Şampiyonlar Ligi kurasında skandal olay!

Şampiyonlar Ligi kurasında skandal olay!

Başkan canlı yayında Volkan'ı duyurdu!

Başkan canlı yayında Volkan'ı duyurdu!

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi!

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi!

F.Bahçe'nin Avrupa'da rakibi belli oldu

F.Bahçe'nin Avrupa'da rakibi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası yorumu!

Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası yorumu!

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Rıdvan Dilmen, oy vereceği partiyi açıkladı

Rıdvan Dilmen, oy vereceği partiyi açıkladı

İlk transferini TFF 1.Lig'den yapıyor

İlk transferini TFF 1.Lig'den yapıyor

Sergen Yalçın'dan istifa kararı!

Sergen Yalçın'dan istifa kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.