Selçuk İnan’dan şok eden Fatih Terim itirafı! “Daha tecrübeli oyuncular isterdi”

Selçuk İnan, adı Galatasaray'la özdeşleşmiş futbolculardan biri. Galatasaray dışında oynadığı diğer takımlarda da adından oldukça söz ettiren İnan, Sokrates Dergi Youtube kanalında Mehmet Demirkol'a samimi açıklamalarda bulundu.

En son Kasımpaşa Spor Kulübü Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan taze teknik adam, yaptığı açıklamalarla çok konuşulacağa benziyor.

Galatasaray'da oynadığı 9 sezonda takımın efsaneleri arasına girmeyi başaran Selçuk İnan'dan Fatih Terim ile ilgili şoke edici açıklamalar geldi.

“DAHA TECRÜBELİ OYUNCULAR İSTERDİ”

Mehmet Demirkol'un sorularını yanıtlayan İnan, Demirkol'un " "Yeniden yapılanma sizin kararınız mıydı yoksa yönetim ve Fatih Terim'in verdiği bir karar mı?" sorusuna beklenmedik bir yanıt verdi.

İnan soruya, "Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da sorunlar hep vardı ama halının altına süpürülmüştü. Samimi gibi gözüküyordu herkes ama değilmiş. İşler kötü gittiğinde ayrılık olacağını bilseydi Fatih Terim, buna izin vermezdi, daha tecrübeli daha önemli oyuncular istenebilirdi.

Galatasaray'a daha önemli isimler gelmişti daha öncesinde, ama son antrenör dönemimde Galatasaray'da böyle bir şey olmasın dediler, Galatasaray'ın kurtuluşu olsun dediler, Türkiye'de istikrar geri planda olduğu için böyle bir şey yaşadık. Gerçekçi değildi açıkcası.

Hocam emin miyiz? diye soruyordum. Ama Fatih hocam gerçekten buna emindi, hoca buna inanmıştı gerçekten, bunu yapabilecek tek biri vardı Fatih Terim idi, onu öyle ikna ettiler, arkasında durduk hocamızın. Ama olmadı." şeklinde yanıtladı. Sonrasında da futbolculuk döneminde yaşadıklarına değinen İnan sözlerine, ' Daha serbest olmak istiyordum o dönemler ama Fatih Hoca'nın 4 4 3'ünde kulvarlar önemlidir. Pozisyonlar çok önemlidir. Topla az buluşuyordum. Dolayısıyla istediğim katkıyı da veremiyordum takıma" diyerek devam etti.

"HAYALDİ, HEDEFTİ, AŞKTI"

Galatasaray'a olan sevgisini dile getiren eski futbolcu, takıma olan hislerini " Hayaldi, hedefti, aşktı benim için. Ben öyle bir Galatasaraylıydım" diyerek açıkladı.

İnan programda kendisiyle ilgili bilinmeyenleri de açıkladı. Taze teknik adam, 'babasının koyu bir Fenerbahçeli olduğunu ve isminin de Selçuk Yula'dan geldiğini' söyledi.

"BEN YOKSAM OYNAMAK İSTEMEZDİ..."

Selçuk İnan, Mehmet Demirkol'un "Wesley Sneijder'in senden çok memnun olmadığı yönünde haberler vardı" demesiyle yaşadıklarını anlattı.

"Son dönemlerde Wesley Sneijder ben yoksam oynamak istemezdi. Ben oynadığımda 50 kez topla buluşsam 20-25 tanesini Wesley (Sneijder)'e atardım. Bu tür 10 numaraları doğru yerde doğru zamanda topla buluşturmak çok önemlidir. Wesley ile aramızda hiçbir sorun olmadı." diyen İnan, Belhanda ile Başakşehir maçında yaşadıkları frikik sorununa da "Belhanda iyi çocuktur. Hoca illaki sen vur deyince öyle bir şey yaşandı" cevabını verdi.

