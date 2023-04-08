SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Selçuk İnan’dan şok eden Fatih Terim itirafı! “Daha tecrübeli oyuncular isterdi”

Selçuk İnan’dan şok eden Fatih Terim itirafı! “Daha tecrübeli oyuncular isterdi”

08.04.2023 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuk İnan, Sokrates Dergi Youtube kanalında Mehmet Demirkol'un konuğu oldu. Hayatı ve futbol kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, zaman zaman ciddileşti zaman zaman ise güldürdü. Mehmet Demirkol'un sorularını cevaplayan İnan'ın Fatih Terim ile ilgili açıklamaları dikkat çekti.

Selçuk İnan’dan şok eden Fatih Terim itirafı! “Daha tecrübeli oyuncular isterdi”

Selçuk İnan, adı Galatasaray'la özdeşleşmiş futbolculardan biri. Galatasaray dışında oynadığı diğer takımlarda da adından oldukça söz ettiren İnan, Sokrates Dergi Youtube kanalında Mehmet Demirkol'a samimi açıklamalarda bulundu.

63978833-7bb6-42e9-b941-17f93b06ea34

En son Kasımpaşa Spor Kulübü Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan taze teknik adam, yaptığı açıklamalarla çok konuşulacağa benziyor.

c9f7c60a-d1da-4563-948a-59299e9ca4ce

Galatasaray'da oynadığı 9 sezonda takımın efsaneleri arasına girmeyi başaran Selçuk İnan'dan Fatih Terim ile ilgili şoke edici açıklamalar geldi.

“DAHA TECRÜBELİ OYUNCULAR İSTERDİ”

Mehmet Demirkol'un sorularını yanıtlayan İnan, Demirkol'un " "Yeniden yapılanma sizin kararınız mıydı yoksa yönetim ve Fatih Terim'in verdiği bir karar mı?" sorusuna beklenmedik bir yanıt verdi.

efad4d88-1ce6-411c-93d2-99574afcb587

İnan soruya, "Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da sorunlar hep vardı ama halının altına süpürülmüştü. Samimi gibi gözüküyordu herkes ama değilmiş. İşler kötü gittiğinde ayrılık olacağını bilseydi Fatih Terim, buna izin vermezdi, daha tecrübeli daha önemli oyuncular istenebilirdi.

c11a00fd-d8c9-4724-bae3-b882d20433df

Galatasaray'a daha önemli isimler gelmişti daha öncesinde, ama son antrenör dönemimde Galatasaray'da böyle bir şey olmasın dediler, Galatasaray'ın kurtuluşu olsun dediler, Türkiye'de istikrar geri planda olduğu için böyle bir şey yaşadık. Gerçekçi değildi açıkcası.

156f481a-c401-4aff-a439-bd201d3611d1

Hocam emin miyiz? diye soruyordum. Ama Fatih hocam gerçekten buna emindi, hoca buna inanmıştı gerçekten, bunu yapabilecek tek biri vardı Fatih Terim idi, onu öyle ikna ettiler, arkasında durduk hocamızın. Ama olmadı." şeklinde yanıtladı. Sonrasında da futbolculuk döneminde yaşadıklarına değinen İnan sözlerine, ' Daha serbest olmak istiyordum o dönemler ama Fatih Hoca'nın 4 4 3'ünde kulvarlar önemlidir. Pozisyonlar çok önemlidir. Topla az buluşuyordum. Dolayısıyla istediğim katkıyı da veremiyordum takıma" diyerek devam etti.

"HAYALDİ, HEDEFTİ, AŞKTI"

Galatasaray'a olan sevgisini dile getiren eski futbolcu, takıma olan hislerini " Hayaldi, hedefti, aşktı benim için. Ben öyle bir Galatasaraylıydım" diyerek açıkladı.

ed82b657325e3438ff38cecb73f79ef5adb95df2

İnan programda kendisiyle ilgili bilinmeyenleri de açıkladı. Taze teknik adam, 'babasının koyu bir Fenerbahçeli olduğunu ve isminin de Selçuk Yula'dan geldiğini' söyledi.

ezgif.com-webp-to-jpg (14)

"BEN YOKSAM OYNAMAK İSTEMEZDİ..."

Selçuk İnan, Mehmet Demirkol'un "Wesley Sneijder'in senden çok memnun olmadığı yönünde haberler vardı" demesiyle yaşadıklarını anlattı.

cede8ffb-5965-40d8-912a-2c1671f3ceac

"Son dönemlerde Wesley Sneijder ben yoksam oynamak istemezdi. Ben oynadığımda 50 kez topla buluşsam 20-25 tanesini Wesley (Sneijder)'e atardım. Bu tür 10 numaraları doğru yerde doğru zamanda topla buluşturmak çok önemlidir. Wesley ile aramızda hiçbir sorun olmadı." diyen İnan, Belhanda ile Başakşehir maçında yaşadıkları frikik sorununa da "Belhanda iyi çocuktur. Hoca illaki sen vur deyince öyle bir şey yaşandı" cevabını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa Şampiyonası'na resmen adayız!Avrupa Şampiyonası'na resmen adayız!
TFF'ye bildirildi! F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi feshedildi, yeni takımıyla imzaladıTFF'ye bildirildi! F.Bahçe'de yıldız ismin sözleşmesi feshedildi, yeni takımıyla imzaladı
Fenerbahçe'de Jorge Jesus hakkında karar verildi!Fenerbahçe'de Jorge Jesus hakkında karar verildi!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Selçuk İnan Mehmet Demirkol sezon maçın başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Destici'den kritik açıklama: Meclis'in yüzde 60'ını alabilirdik...

Destici'den kritik açıklama: Meclis'in yüzde 60'ını alabilirdik...

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kritik görüşmeden beklemedik sonuç! Kararını verdi...

Kritik görüşmeden beklemedik sonuç! Kararını verdi...

Kiralık gitmişlerdi! Galatasaray'ın 2 yıldızı dönmek istemiyor

Kiralık gitmişlerdi! Galatasaray'ın 2 yıldızı dönmek istemiyor

Yaptığı paylaşım başına dert oldu! Icardi disipline sevk edildi

Yaptığı paylaşım başına dert oldu! Icardi disipline sevk edildi

Valencia için F.Bahçe'ye resmi teklif! Yanıt verildi bile...

Valencia için F.Bahçe'ye resmi teklif! Yanıt verildi bile...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.