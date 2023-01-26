Selçuk İnan, Galatasaray'ın sol bekini alıyor! Anlaşma bile sağladılar, imza artık an meselesi...

Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, Patrick Van Aanholt için düğmeye bastı. Galatasaray ile görüşme gerçekleştiren Kasımpaşa yetkilileri anlaşmaya vardı.

GALATASARAY BIRAKMAK İSTİYOR

Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan Hollandalı oyuncunun gidişine onay verildi. Yabancı kontenjanından dolayı maçlarda oynayamayan Patrick Van Aanholt, Kasımpaşa'nın teklifini kabul etti.

KİRALIK OLARAK GİDECEK

Sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'da oynamayı kabul eden Patrick Van Aanholt, İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek yıldız oyuncunun sezon sonunda Kasımpaşa ile tekrar masaya oturacağı öğrenildi.



