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  4. Selçuk İnan, Galatasaray'ın sol bekini alıyor! Anlaşma bile sağladılar, imza artık an meselesi...

Selçuk İnan, Galatasaray'ın sol bekini alıyor! Anlaşma bile sağladılar, imza artık an meselesi...

26.01.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa, Galatasaray'dan Patrick Van Aanholt'un transferi için sarı-kırmızılılarla görüşmelere başladı. Selçuk İnan'ın çok istediği isimlerin başında gelen Van Aanholt, Kasımpaşa'ya gitmeyi kabul etti.

Selçuk İnan, Galatasaray'ın sol bekini alıyor! Anlaşma bile sağladılar, imza artık an meselesi...
Patrick Van Aanholt

Patrick Van Aanholt

HOL Hollanda
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, Patrick Van Aanholt için düğmeye bastı. Galatasaray ile görüşme gerçekleştiren Kasımpaşa yetkilileri anlaşmaya vardı.

GALATASARAY BIRAKMAK İSTİYOR

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Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan Hollandalı oyuncunun gidişine onay verildi. Yabancı kontenjanından dolayı maçlarda oynayamayan Patrick Van Aanholt, Kasımpaşa'nın teklifini kabul etti.

KİRALIK OLARAK GİDECEK

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Sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'da oynamayı kabul eden Patrick Van Aanholt, İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek yıldız oyuncunun sezon sonunda Kasımpaşa ile tekrar masaya oturacağı öğrenildi.


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