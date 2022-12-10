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Selçuk İnan, Süper Lig devinin yıldızını kapıyor! Beşiktaş'ın stoperi Montero adım adım Kasımpaşa'ya...

10.12.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk teknik direktörlük görevine Kasımpaşa'da başlayan Selçuk İnan transfer için düğmeye bastı. Dünya Kupası dönüşü takımı toparlamak isteyen çiçeği burnunda çalıştırıcı, Beşiktaş'ın yıldız stoperi Montero'ya kancasını taktı.

Selçuk İnan, Süper Lig devinin yıldızını kapıyor! Beşiktaş'ın stoperi Montero adım adım Kasımpaşa'ya...
Francisco Montero

Francisco Montero

İSP İspanya
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Kasımpaşa, Selçuk İnan önderliğinde çalışmalarına devam ediyor. Göreve geldiğinden beri bir gün bile izin kullanmayan Selçuk İnan şu sıralar transfere yoğunlaştı. Dünya Kupası'ndan dolayı liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Selçuk İnan, Beşiktaş'ın yıldızını istiyor.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

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Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Montero'yu isteyen Selçuk İnan ilk aşamada olumlu yanıt aldı. İstanbul'da yaşamaktan memnun olan ve ülkeden ayrılmak istemeyen İspanyol oyuncunun Kasımpaşa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda yeterli forma şansı bulamayan Montero'nun forma giyebileceği bir takımda top koşturmak istemesi Selçuk İnan'ın elini kolaylaştırıyor.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

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Kasımpaşa'nın Beşiktaş'a sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapacağı ve sonrasında Montero'nun performansına göre satın alma opsiyonunu konuşacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın da bu transfere sıcak bakması önümüzdeki günleri hareketlendirebilir...


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