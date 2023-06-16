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Selçuk Şahin, Başakşehir'deki görevinden ayrıldığını açıkladı! ''Yeni bir meydan okumada görüşmek üzere''

16.06.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan Selçuk Şahin, görevinden ayrıldığını duyurdu. Yayımladığı veda mesajında yeni bir meydan okumaya hazırlandığını belirten Selçuk Şahin'in teknik direktör olması bekleniyor.

Selçuk Şahin, Başakşehir'deki görevinden ayrıldığını açıkladı! ''Yeni bir meydan okumada görüşmek üzere''

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan Selçuk Şahin, görevinden ayrıldığını açıkladı.

"EMRE BELÖZOĞLU VE EKİBİNE BAŞARILAR DİLİYORUM"

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Futbolu bıraktıktan sonra 3 yıl süresince beraber çalışmaktan ve mücadele etmekten çok keyif aldığım Emre Belözoğlu ve ekibinden kendi kariyer planlarım ve hedeflerim doğrultusunda ayrıldım. 20 yıllık dostum ve 3 yıldır hocam olan Emre Belözoğlu ve ekibine başarılar diliyorum.

"YENİ BİR MEYDAN OKUMADA GÖRÜŞMEK ÜZERE..."

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2 yıldır çok özel anlar yaşadığım ve başarılar yakaladığımız Başakşehir kulübüne, değerli başkanımız Göksel Gümüşdağ'a ve yönetici abilerime teşekkür ediyorum. Yeni bir meydan okumada görüşmek üzere...


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