Selçuk Şahin Fenerbahçe'de göreve mi başladı? İşte dikkat çeken detay...

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek ligdeki namağlup gidişatını sürdürürken, maçın ardından sarı-lacivertlilerde büyük sevinç yaşandı. Puanını 11'e yükselten Fenerbahçe'de maç sonrası ortaya çıkan bir fotoğraf dikkat çekti.

Sarı-lacivertli takımın teknik ve idari ekibi 3 puanın ardından galibiyet pozu verirken, geçtiğimiz haftalarda aktif futbolculuk hayatını sonlandıran Selçuk Şahin'in de fotoğraf karesinde yer aldığı görüldü.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA DA TRİBÜNDEYDİ

Sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olması beklenen Selçuk Şahin'in karede yer alması, sarı-lacivertli takımda göreve başladığı şeklinde yorumlandı. Tecrübeli futbol adamı, milli ara öncesi Fenerbahçe'nin Karagümrük'le oynadığı maçta da tribünde görülmüştü.

ALİ KOÇ'TAN EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ: DİREKT BANA BAĞLI ÇALIŞACAK

Geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu'nun görev tanımını resmen duyuran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Emre hem kaptan, sportif direktör gibi takımın başındaydı. Emre ile yakın çalışma imkanımız oldu. Direkt bana bağlı olarak çalışacak. Değerlerini, becerilerini anladık. En doğru isim yoğunluktan açıklanmadı. En son açıklayalım dedik, hak ettiği şekilde açıklayalım dedik, aceleye getirmek istemedik. Ama 1 hafta, 15 gün içinde açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

