Selda Alkor paylaştı! 'İnatçı Gelin' hatırası

Yeşilçam'dan günümüze oyunculuk kariyerine ara vermeden devam eden usta oyuncu Selda Alkor (79), sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.

Alkor, 1965 yılında Sapanca'da çekilen 'İnatçı Gelin' filmin setinde meslektaşı Münir Özkul ve yönetmen Sırrı Gültekin ile birlikte objektif karşısında verdiği pozu yayınladı. Usta oyuncu, gönderisinde "Elime 'İnatçı Gelin' filminden kamera arkası bir kare geçti. Rahmetle anıyorum, yönetmen Sırrı Gültekin ve Münir Özkul'u... Sapanca." ifadelerine yer verdi.



