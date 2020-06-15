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Selda Bağcan'dan Ahmet Hakan'a dikkat çeken yanıt! 'Memleketi karpuz gibi böldüler'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın dünkü yazısında Cumhurbaşkanlığı Yeditepe konserlerine atıfla 'Türkiye’nin en güçlü sesi ve yorumcusu Selda Bağcan... Niye yok?' sorusuna yanıt veren Selda Bağcan 'Memleketi karpuz gibi ikiye yardılar dolayısıyla bunu karpuz gibi yaranlara sormak lazım' dedi.

Selda Bağcan'dan Ahmet Hakan'a dikkat çeken yanıt! 'Memleketi karpuz gibi böldüler'

Günboyu gazetesinden Uğur Can Biçer'in haberine göre Hürriyet Genel Yanıt Yönetmeni Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısında yazdığı "Devletin konserlerinde niye yoklar" başlığıyla "Anadolu türkülerinin piri Musa Eroğlu... Niye yok? Türkiye’nin en güçlü sesi ve yorumcusu Selda Bağcan... Niye yok? - Kendine özgü söyleyişiyle gönlümüzde taht kuran Ahmet Aslan... Niye yok? Bir turna... Anadolu turnası... Bedia Akartürk... Niye yok?" sorusuna yanıt Selda Bağcan'dan geldi.

"KARPUZ GİBİ İKİYE YARDILAR"

Bağcan "Memleketi karpuz gibi ikiye yardılar dolayısıyla bunu karpuz gibi yaranlara sormak lazım" diye yanıt verdi.

DAVET GİTTİ Mİ?

Uğur Can Biçer'in "Size konserle ilgili davet geldi mi" sorusuna da cevap veren Bağcan "Onlar kimi davet edeceklerini iyi bilirler" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak organize edilen 'İstanbul Yeditepe Konserleri' kapsamında Ajda Pekkan, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker gibi pek çok isim konser verdi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
üstadları menderes yöntemleri...ya bizdensin yada değilsin. yoksun o zaman. ya taraf olursun yada bertaraf...farkı varmı?
bu ahmet hakanda baydı
Anlaşılan çok zoruna gitmiş.
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