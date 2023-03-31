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Kendall Jenner'in sütyensiz hallerine tepki yağdı! "+18 olarak etiketlenmeli"

31.03.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner geçtiğimiz günlerde beyaz atlet elbisenin altına sütyen giymeden pozlar vermişti. Modelin paylaşımları büyük tepki çekti ve müstehcen bulundu.

Kendall Jenner'in sütyensiz hallerine tepki yağdı! "+18 olarak etiketlenmeli"

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve moda haftalarının vazgeçilmez isimleri arasına giren Kendall Jenner, iç çamaşırı markasının kampanyasında yer aldı.

Beyaz atlet altına hiçbir şey giymeyen Jenner seksi yatak odası görüntüsüyle dikkat çekti.

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Sütyensiz pozlarını paylaşan Jenner'a tepki yağdı. Bazı takipçiler, hesabının yalnızca yetişkinler tarafından erişilebilir olmasını isterken, bazıları ise fotoğraflara +18 etiketi koyması gerektiği görüşündeydi.

Ekran Alıntısı

Jenner'ın bazı takipçileri ise "Her şeyi göreceksek, kıyafetlerin ne anlamı var?" sorusunu yöneltti.


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