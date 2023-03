Kendall Jenner'in sütyensiz hallerine tepki yağdı! "+18 olarak etiketlenmeli"

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve moda haftalarının vazgeçilmez isimleri arasına giren Kendall Jenner, iç çamaşırı markasının kampanyasında yer aldı.

Beyaz atlet altına hiçbir şey giymeyen Jenner seksi yatak odası görüntüsüyle dikkat çekti.

Sütyensiz pozlarını paylaşan Jenner'a tepki yağdı. Bazı takipçiler, hesabının yalnızca yetişkinler tarafından erişilebilir olmasını isterken, bazıları ise fotoğraflara +18 etiketi koyması gerektiği görüşündeydi.

Jenner'ın bazı takipçileri ise "Her şeyi göreceksek, kıyafetlerin ne anlamı var?" sorusunu yöneltti.