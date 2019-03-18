Selen Görgüzel'den yıllar sonra gelen itiraf! 'Bana kimse sahip çıkmadı'

Yapımcı ve yönetmen Hamdi Alkan'ın yeni albüm çıkaran eşi Selen Görgüzel, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Görgüzel, yıllar önce yapımcısı tarafından sette yaşadığı tacizi anlatarak kendisine o dönemde sahip çıkılmadığını söyledi.

"O DÖNEMDE BANA KİMSE SAHİP ÇIKMADI"

Canlı yayında yıllar önce yaşadığı tacizi anlatan Selen Görgüzel, şöyle konuştu: "O dönem bana çok fazla sahip çıkılmıyor. Ben o dönemde işime küstüm lanet olsun dedim. Hem basına çok üzüldüm hem sektöre üzüldüm. O yapımcı şu an ne yapıyor bilmiyorum.

"KENDİMİ SAVUNMAK İŞİMDEN ETTİ"

Şehir dışında çalışıyorduk. Ondan daha rahat bir arada olurdu insanlar. Saçım konusunda bir renk değişimi vardı 'görüntülerle alakalı seninle konuşmamız lazım' dedi bende 'abi yarın set var' dedim. Sonra orada kendimi savunmak zorunda kaldım. O savunma benim işimi sekteye uğrattı. Ben seti bırakınca kovduk dediler. O kişi sonra adalet önünde hesabını verdi.

"HERKES HAREKETLERİNE DİKKAT ETSİN"

Mahkemede ceza verildi ama caydırıcı bir şey değildi. O dönem benim yaşadığım zorluğu bir ben bir de Allah bilir. Bu sebepten dolayı işime küstüm. Herkes bunun bedelini ödesin ve hareketlerine dikkat etsin.

