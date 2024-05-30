Selen Görgüzel estetikle bambaşka biri oldu... Seren Serengil kendini tutamadı! Bomba yorum

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel son dönemde açıklamaları ve estetikleriyle gündemden düşmüyor.

Sahne kostümleri ve danslarıyla da çok konuşulan Görgüzel, geçtiğimiz aylarda tüm yüz germe, gıdı ve göz kapağı ameliyatı olmuştu. Yaptırdığı bu işlemlerle adeta bambaşka birine dönüşen Selen Görgüzel'in son fotoğraflarına Seren Serengil'den bomba bir yorum geldi.

BOMBA YORUM!

Estetik operasyonlar sonrası oldukça değişen Selen Görgüzel daha ilk zamanlarında Seren Serengil'e benzetilmişti. Serengil kendini tutamadı ve Görgüzel'in bir fotoğrafının altına 'Bu ben miyim?' diye yazdı. Bu yorum kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada; 'Herkes birbirine benziyor', 'İkisi de birbirini andırıyor', 'Resmen aynısı olmuş' gibi yorumlar yapıldı.