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  4. Selen Görgüzel estetikle bambaşka biri oldu... Seren Serengil kendini tutamadı! Bomba yorum

Selen Görgüzel estetikle bambaşka biri oldu... Seren Serengil kendini tutamadı! Bomba yorum

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.05.2024 07:59
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Son dönemde dansları, kıyafetleri ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Selen Görgüzel geçirdiği estetiklerle adeta bambaşka biri oldu. Tüm yüz germe, gıdı ve göz kapağı ameliyatı olan Görgüzel'in son halini gören Seren Serengil kendini tutamadı. Serengil'in yorumu sosyal medyayı salladı.

Selen Görgüzel estetikle bambaşka biri oldu... Seren Serengil kendini tutamadı! Bomba yorum

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel son dönemde açıklamaları ve estetikleriyle gündemden düşmüyor.

Sahne kostümleri ve danslarıyla da çok konuşulan Görgüzel, geçtiğimiz aylarda tüm yüz germe, gıdı ve göz kapağı ameliyatı olmuştu. Yaptırdığı bu işlemlerle adeta bambaşka birine dönüşen Selen Görgüzel'in son fotoğraflarına Seren Serengil'den bomba bir yorum geldi.

SELEN GÖRGÜZEL

BOMBA YORUM!

Estetik operasyonlar sonrası oldukça değişen Selen Görgüzel daha ilk zamanlarında Seren Serengil'e benzetilmişti. Serengil kendini tutamadı ve Görgüzel'in bir fotoğrafının altına 'Bu ben miyim?' diye yazdı. Bu yorum kısa sürede gündem oldu.

seren serengil yorum

Sosyal medyada; 'Herkes birbirine benziyor', 'İkisi de birbirini andırıyor', 'Resmen aynısı olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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