MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selen Öztürk kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Selen Öztürk evli mi?

Selen Öztürk kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Selen Öztürk evli mi?

12.03.2021 21:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Selen Öztürk kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Selen Öztürk evli mi?

Payitaht Abdülhamid dizisi ile büyük bir hayran kitlesi elde eden Selen Öztürk, 1980 yılında doğmuştur. Kağıttan Hayatlar filminin oyuncu kadrosunda yer alan Öztürk, aynı zamanda aktif bir sosyal medya kullanıcısı. İşte, Selen Öztürk'ün hayatı!

İzmir doğumlu olan güzel oyuncu Selen Öztürk, Hacettepe Üniversitesi mezunudur. Son dönemlerde pek çok projede yer alan Öztürk, şarkı söylemekten de büyük bir keyif alıyor. İşte, Selen Öztürk'ün biyografisi!

SELEN ÖZTÜRK KİMDİR?

Selen Öztürk, 23 Temmuz 1980 yılında İzmir'de doğmuştur. Babası Uşaklı ve annesi Kıbrıs'lı olan Öztürk, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Selen Öztürk, 1,70 metre boyunda, 57 kilo ve Aslan burcudur.

Oyunculuk hayatına İstanbul'da başlayan Selen Öztürk, Tiyatro Kedi, Tiyatro Oyun Evi ve Oyun Atölyesi tiyatrolarında çalıştı. Kara Yılan dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan güzel oyuncu, Bir Varmış Bir Yokmuş, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı, Muhteşem Yüzyıl, Hatırla Gönül dizilerinde sergilediği performanslar ile büyük beğeni toplamıştır.

SELEN ÖZTÜRK'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

  • 2019 – Çiçero (Nevin) (Sinema Filmi)
  • 2018 – Ölümcül Makineler (Leila George Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
  • 2018 – Meg: Derinlerdeki Dehşet (Jessica McNamee Seslendirmesi)(Sinema Filmi)
  • 2018 – Christopher Robin (Hayley Atwell Seslendirmesi)(Sinema Filmi)
  • 2018 – Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Danai Gurira Seslendirmesi)(Sinema Filmi)
  • 2017 – Mahalle (Sinema Filmi)
  • 2017 – Koko (Türkçe Seslendirme)(Sinema Filmi)
  • 2017 – Justice League: Adalet Birliği (Türkçe Seslendirme)(Sinema Filmi)
  • 2017 – Galaksinin Koruyucuları 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
  • 2017 – 2018 – Payitaht Abdülhamid (Seniha Sultan)(TV Dizisi)
  • 2016 – Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Paula Patton Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
  • 2016 – Daha (Sinema Filmi)
  • 2015 – Serçe Sarayı (Aliye)(TV Dizisi)
  • 2015 – Kod Adı: U.N.C.L.E. (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
  • 2015 – Hatırla Gönül (Figen) (TV Dizisi)

Ekran Resmi 2021-03-12 21.39.43

  • 2015 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Sema) (Sinema Filmi)
  • 2015 – Yenilmezler: Ultron Çağı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
  • 2014 – Çilek (Ceren) (Sinema Filmi)
  • 2014 – Benim Adım Gültepe (Meziyet) (TV Dizisi)
  • 2011 – İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
  • 2011 – Vikingler Efsanesi: Thor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
  • 2011 – Sucker Punch (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
  • 2011 – 2013 – Muhteşem Yüzyıl (Gülfem Hatun) (TV Dizisi)
  • 2009 – Sonsuz (Hemşire Ayten) (Sinema Filmi)
  • 2009 – Hannah Montana: The Move (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
  • 2009 – Cennetimden Bakarken (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
  • 2008 – Vol. İ (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
  • 2008 – Kara Şövalye (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
  • 2008 – Gezgin Pantolon Kardeşliği 2 (America Ferrera Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
  • 2008 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Sema) (TV Dizisi)
  • 2008 – Beverly Hills Çuvava (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
  • 2007 – Sihirli Oyuncakçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
  • 2007 – Kukla (Kısa Film)
  • 2007 – Kara Yılan (Asiye) (TV Dizisi)
  • 2006 – Şarkılar Susmasın (TV Dizisi)
  • 2006 – Bilek Kesenler: Bir Aşk Hikayesi (Leslie Bibb Seslendirmes) (Sinema Filmi)
  • 2005 – Tehlikeli Masumiyet (Camilla Belle Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
  • 2005 – Just Friends (Amy Smart Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
  • 2005 – Günah Şehri (Brittany Murphy Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
  • 2005 – Aşk ve Gurur (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
  • 2004 – Bobby Long’a Bir Aşk Şarkısı (Scharlett Johansson Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
  • 2004 – Bir Dilim Suç (Sally Hawkins Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
  • 2002 – Telefon Kulübesi (Kate Holmes Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
  • 2002 – Aşkları Ege’de Kaldı (Sinema Filmi)
  • 1995 – Ölümcül Dövüş (Türkçe Seslendirma9 (Sinema Filmi)
  • 1995 – Yüreğinin Sesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
  • 1995 – Yeraltı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
  • 1994 – Sevginin Gücü (Natalie Portman Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
Çağatay Ulusoy kimdir?Çağatay Ulusoy kimdir?
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Süper minili poz! 'Eteğin nerede?'

Süper minili poz! 'Eteğin nerede?'

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Diğer Haberler

Jennifer Lopez’den olay Dominik pozu

Jennifer Lopez’den olay Dominik pozu

Çağatay Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Çağatay Ulusoy kimdir?

Playboy’a çırılçıplak poz vermişti... Drew Barrymore'dan beklenmedik karar!

Playboy’a çırılçıplak poz vermişti... Drew Barrymore'dan beklenmedik karar!

Elizabeth Hurley önce sutyensiz paylaştı sonrasında...

Elizabeth Hurley önce sutyensiz paylaştı sonrasında...

Usta yönetmen Ertem Göreç hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi! Acı haber...

Zafer Çika kimdir? Zafer Çika nasıl öldü? Demet Akbağ'dan duygusal paylaşım

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.