Selen Öztürk kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Selen Öztürk evli mi?

İzmir doğumlu olan güzel oyuncu Selen Öztürk, Hacettepe Üniversitesi mezunudur. Son dönemlerde pek çok projede yer alan Öztürk, şarkı söylemekten de büyük bir keyif alıyor. İşte, Selen Öztürk'ün biyografisi!

SELEN ÖZTÜRK KİMDİR?

Selen Öztürk, 23 Temmuz 1980 yılında İzmir'de doğmuştur. Babası Uşaklı ve annesi Kıbrıs'lı olan Öztürk, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Selen Öztürk, 1,70 metre boyunda, 57 kilo ve Aslan burcudur.

Oyunculuk hayatına İstanbul'da başlayan Selen Öztürk, Tiyatro Kedi, Tiyatro Oyun Evi ve Oyun Atölyesi tiyatrolarında çalıştı. Kara Yılan dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan güzel oyuncu, Bir Varmış Bir Yokmuş, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı, Muhteşem Yüzyıl, Hatırla Gönül dizilerinde sergilediği performanslar ile büyük beğeni toplamıştır.

SELEN ÖZTÜRK'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Çiçero (Nevin) (Sinema Filmi)

2018 – Ölümcül Makineler (Leila George Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2018 – Meg: Derinlerdeki Dehşet (Jessica McNamee Seslendirmesi)(Sinema Filmi)

2018 – Christopher Robin (Hayley Atwell Seslendirmesi)(Sinema Filmi)

2018 – Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Danai Gurira Seslendirmesi)(Sinema Filmi)

2017 – Mahalle (Sinema Filmi)

2017 – Koko (Türkçe Seslendirme)(Sinema Filmi)

2017 – Justice League: Adalet Birliği (Türkçe Seslendirme)(Sinema Filmi)

2017 – Galaksinin Koruyucuları 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2017 – 2018 – Payitaht Abdülhamid (Seniha Sultan)(TV Dizisi)

2016 – Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Paula Patton Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2016 – Daha (Sinema Filmi)

2015 – Serçe Sarayı (Aliye)(TV Dizisi)

2015 – Kod Adı: U.N.C.L.E. (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 – Hatırla Gönül (Figen) (TV Dizisi)